Alluvione, le Ganzole non ripartono : "Qui da noi il tempo si è fermato"

È passato un anno, ma nulla è cambiato alla Trattoria Ganzole. Luogo-simbolo dell’alluvione del maggio 2023 nel Bolognese, dove alle 7.30 del 17 maggio dello scorso anno con boato seguito dall’ondata di acqua, fango, tronchi, botti, baracche e anche un container si sono rovesciati sul piccolo borgo di Sasso Marconi: una trattoria, alcune case, laboratori di artigiani, un oratorio e un maneggio con scuderia per una sessantina di cavalli.

Uomini, donne, famiglie e animali, tutti evacuati poche ore dopo per l’azione del Rio Ganzole che scaricò a valle tutto quello che la corrente trovò lungo il suo corso. E là dove scorre coperto dal tracciato della strada provinciale 37 invase la sede stradale e tutti gli spazi possibili con un fiume carico di ogni materiale, ma in particolare tronchi, rami e alberi interi di dimensioni consistenti, buona parte di essi piombati a tutta velocità contro la facciata della Trattoria Ganzole, che venne sfondata in più punti.

Quasi miracolosamente nessun ferito, nessun mezzo in transito colpito dalla furia della piena ripresa anche dai video realizzati dai testimoni. La strada venne riaperta appena possibile, e nelle settimane successive residenti, volontari, tecnici comunali, protezione civile e militari resero possibile la ripresa di quasi tutte le attività.

Ma questo non è successo per il luogo-simbolo del borgo, la trattoria di Alessandro Corticelli, con annesse due abitazioni, una dove viveva Laura Cavallini.

Un edificio danneggiato in tante parti tanto che i Vigili del fuoco lo hanno dichiarato inagibile, e ancora oggi è circondato da una rete arancione da cantiere, che racchiude cumuli di terra, fango, ramaglie, e materiali ammassati in quello che era il giardino e il parcheggio a servizio di un esercizio che da decenni forniva un punto di ristoro a tanti, e lavoro a diverse persone.

Da un anno l’attività è ferma, e le due famiglie sgomberate sono ancora in attesa di un segnale che possa fare pensare alla possibilità di riparare i danni e ricominciare. "Siamo ancora fuori casa, con i cumuli di terra e fango tutto attorno – dice Laura Cavallini –. Mucchi di legna dappertutto e senza certezza sul futuro, neppure prossimo. Viviamo come in una bolla, senza tempo e senza alcuna certezza". Cavallini pochi giorni fa ha preso atto del dispiacere del sindaco al quale è andata ancora una volta a domandare di sbloccare una situazione incartata in pratiche istruite dai tecnici ma senza certezze neppure sulle modalità.

"Sa quando si mette un apparecchio in ‘stand by’? Siamo così da un anno", aggiunge Laura che ha letto sui giornali dell’impegno preso da Comune e Regione di dare il via almeno allo sgombero dei materiali.

Lo ha affermato la settimana scorsa l’assessora regionale Priolo in risposta a una domanda di attualità del capogruppo di Rete Civica, Marco Mastacchi: ha affermato che "ci siamo confrontati con il Comune di Sasso che, per quanto riguarda una parte del legname, ha assicurato che verrà recuperata e i restanti detriti e materiali verranno smaltiti entro la fine di maggio".