Alluvione, lo stop del viceministro Bignami e i fondi ai "compagni" "Chiedono 2,3 miliardi sulla fiducia"

di Paolo Rosato

Dalla conta dei danni dell’alluvione alla scelta del commissario straordinario, è scontro durissimo tra il governo Meloni e la Regione più rossa d’Italia, l’Emilia-Romagna. Ieri l’ultima miccia è esplosa con le parole del viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, il bolognese Galeazzo Bignami (FdI), che ha fatto imbufalire il Pd. "A oggi ancora la Regione non ha trasmesso al Governo, benché richiesto, nessun elenco degli interventi da eseguire – ha scritto Bignami su Facebook –. Ha chiesto 2,3 miliardi subito, sulla fiducia. Voi vi fidereste di Schlein e compagni? Ps: la cura del territorio colpito era competenza loro".

La sortita domenicale del viceministro si innesta, come detto, in un nervosissimo rapporto tra Roma e Bologna. Ad alzare la temperatura, da settimane, è il tira e molla sulla scelta del commissario per l’emergenza. Nessun dubbio da parte dei dem, deve essere il governatore Stefano Bonaccini. Ma il governo non ha deciso, sulla posizione dell’esecutivo è stato chiaro lo stesso Bignami a margine delle celebrazioni del 2 giugno. "Il sindaco di Bologna ha detto che per il commissario c’è un nome solo? Dimostra quanto conti poco il Pd". Secondo quanto filtra da viale Aldo Moro, sede della Regione Emilia-Romagna, le speranze sulla nomina di Bonaccini a commissario sarebbero minime, se non nulle, visto il vento che tira. All’ultimo tavolo, il governo sarebbe stato chiaro sui tempi: la legge permetterebbe che la scelta possa aspettare mesi, anche fino a un anno, per essere definitiva. Anche se, filtra da ambienti FdI, proprio la consegna del report dei danni potrebbe sbloccare la nomina.

Da viale Aldo Moro invece qualcuno maligna: non vogliono Bonaccini perché quel ruolo potrebbe essere utilizzato per attaccare il governo, siamo sempre in campagna elettorale.

Le parole di Bignami hanno scatenato l’ira dem anche perché sono arrivate subito dopo quelle del ministro Nello Musumeci nell’ambito dell’ultimo tavolo sulla ricostruzione ("Il governo non è un bancomat"). Netto Davide Baruffi, sottosegretario alla presidenza della giunta dell’Emilia-Romagna: "Bignami fuori luogo, sa o dovrebbe sapere che la ricognizione puntuale dei danni è attivata dal commissario. Tuttavia, Bonaccini all’ultimo tavolo ha già presentato una stima puntuale dei danni subiti". Poi Francesco Boccia, capogruppo Pd al Senato: "Le provocazioni e gli insulti di Bignami alle istituzioni emiliane e al Pd sono la prova che la destra sta giocando una partita politica sulla pelle delle amministrazioni". Dal Pd anche Sandro Ruotolo: "Ha scritto un post vergognoso". E Misiani: "Bignami lavori, invece di stare sui social". Ma a bacchettare il viceministro è arrivato anche un alleato, Paolo Barelli (Forza Italia): "Da Galeazzo un errore tattico, dovrebbe stare sul disastro comunicazionale di Grillo e dei 5 Stelle". Nel tardo pomeriggio il meloniano bolognese ha risposto. "La reazione isterica che il Pd ha avuto dimostra che ho ragione. Il loro disprezzo per me è la migliore riprova che sono nel giusto. Perché continuano a mentire?".