"Alluvione, nessun rimborso per il mancato guadagno"

"Capisco un’azienda che ha fatturato meno perché la strada si è interrotta, come un agriturismo o un piccolo ristorante che per via di una frana non era più raggiungibile. Ma c’è un principio giuridico che non prevede di processare il mancato reddito. Che come si fa a quantificare? E quindi questa fattispecie non può essere ricompresa in nessuna delle ordinanze del commissario". Lo ha chiarito ieri mattina il generale Francesco Figliuolo, commissario straordinario alla ricostruzione post alluvione, nel corso di un incontro con cinque sindaci del Bolognese i cui territori hanno subito danni a causa del maltempo dello scorso maggio.

E mentre in tema di rimborsi per privati e aziende ha ribadito l’impegno ad essere veloci, sul tema del mancato reddito ha chiesto la collaborazione degli amministratori locali. "Se volete che lo dica il commissario, che non deve essere votato, posso dirlo senza problemi, ma datemi una mano perché è inutile dare false aspettative", ha detto il generale alla presenza della vice presidente della Regione Irene Priolo. Figliuolo ha spiegato di comprendere che ci sia "sul tema dei rimborsi, attesa da parte di aziende e privati: noi cercheremo di essere veloci, come abbiamo fatto per la ricostruzione pubblica, ma bisogna togliere questa idea" che possano esserci dei rimborsi per mancato fatturato, perché "per quello bisognerebbe cambiare il nostro ordinamento giuridico".

Diverso invece il caso di interventi di ricostruzione pubblica: "Siamo in un contesto diverso da un terremoto che vede delimitato il territorio sulla base del cratere sismico. Dove quindi c’è urgenza potete intervenire e la struttura vi ascolta. L’importante è che i cittadini siano al sicuro e che ci sia un nesso di causalità. Questo è il principio". Per poi riassumere la disponibilità attuale della struttura commissariale per la ricostruzione privata che ammonta a 630 milioni. "Dal primo gennaio si aggiungeranno altri 700 milioni. Sono pochi? Medi? Tanti? Non lo sa nessuno. Dobbiamo cominciare a capire e rimborsare sulla base delle pratiche arrivate ed approvate. La piattaforma Sfinge funziona", ha rassicurato Figliuolo.

Gabriele Mignardi