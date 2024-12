"Alluvione, nessuna tassa extra". Stop del sindaco alle polemiche. Ma le opposizioni vanno all’attacco

"Non ho mai parlato di una tassa, ma di costituire un fondo che sarà discusso con la città e il consiglio comunale per trovare le risorse necessarie a mettere in sicurezza Bologna". Con queste parole, il sindaco Matteo Lepore ha cercato di aggiustare il tiro sulla proposta avanzata due giorni fa di un fondo per la riparazione e l’adattamento climatico che, nel finanziamento, include l’ipotesi di un contributo cittadino. Il sindaco è intervenuto ieri alla conferenza stampa per la nuova Senior House Santa Marta, dopo le polemiche seguite alla sua dichiarazione sulla necessità di un contributo da parte dei cittadini "per dotare la città delle capacità di intervento che possano prevenire nuovi allagamenti".

Il fondo anti-alluvioni, per ora unico in Italia, verrà definito entro febbraio e servirà a prevenire e riparare i danni legati al cambiamento climatico. La proposta arriva soprattutto in risposta alla devastante alluvione del 19 ottobre, la giornata più piovosa dal 1922, e si concentrerà sulla messa in sicurezza del sistema idrico della città, attualmente escluso dai Piani speciali della ricostruzione. Nel particolare, sarà alimentato da risorse comunali, contributi privati da imprese, banche e fondazioni – replicando il modello di raccolta già adottato per la Torre Garisenda – e da stanziamenti sia nazionali che europei.

Una parte, però, potrebbe appunto arrivare da un contributo diretto dei cittadini, cosa che ha scatenato un acceso dibattito politico. Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in Comune, ha chiesto di tenere "giù le mani dalle tasche dei cittadini". Poi, i consiglieri di Fratelli d’Italia guidati da Francesca Scarano hanno rincarato la dose: "Parole vergognose. Nessuna ammissione di negligenza da parte della giunta per le carenze nella manutenzione dei corsi d’acqua negli anni. Inutile adesso piangere miseria facendo credere che non ci siano risorse per colpe esterne a Comune e Regione. I cittadini – continuano – pagano già troppe tasse e dal 2016 in 20.000 pagano anche il balzello alla Bonifica renana".

Lepore respinge le accuse e rilancia: "Dal centrodestra al governo mi aspetto collaborazione per trovare una soluzione di vitale importanza per il futuro di Bologna. Serve l’impegno di tutti".

Nel frattempo, sono terminate in via Sabotino le prove di carico che hanno comportato, nelle scorse settimane, i restringimenti di carreggiata per testare la tenuta dei tombinamenti a seguito dell’alluvione del 19 ottobre e per verificare il rispetto dei requisiti di sicurezza. Da ieri dunque via Sabotino è riaperta al transito veicolare per tutta la sede stradale con l’applicazione, per ragioni di sicurezza, del limite alla circolazione di veicoli pesanti con massa superiore alle 18 tonnellate.

Sara Ausilio