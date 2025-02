Alluvione a Bologna, l’odissea dei rimborsi: “Aspetto da mesi 40mila euro”

Bologna, 3 dicembre 2025 – Risarcimenti cercansi. Mentre Regione e struttura commissariale sottolineano le poche domande presentate dai cittadini per i rimborsi post alluvione 2023, a fronte di risorse già disponibili, c’è chi dice che completare la procedure e ottenere i soldi è una vera odissea. Massimo Franzoni, residente al Farneto, aspetta da mesi gli indennizzi per la prima ondata alluvionale di quasi due anni fa. Nel frattempo ha dovuto fare i conti anche con gli eventi di settembre e ottobre dello scorso anno, mentre resta ancora in attesa.

Franzoni, ci racconta la sua esperienza?

“Sono arrabbiato, sento ripetere ogni giorno che la piattaforma Sfinge è a disposizione e i soldi ci sono, ma sono i cittadini che non li reclamano o sbagliano le procedure...”.

Non è il suo caso, però.

“La procedura è sicuramente complicata, ho dovuto rivolgermi a un ingegnere, pagando, per farmi aiutare. Sono pratiche molto complesse, con planimetrie, costi, orari, listini”.

Quando è iniziato tutto?

“A giugno dello scorso anno ho presentato la richiesta per l’alluvione di maggio del ‘23, poi ho aspettato due mesi. Niente. Così ho ricontattato il geometra: mi hanno detto che mancava un documento d’identità, non capisco perché non avvisarmi subito. In ogni caso ho inviato tutto e l’iter è proseguito”.

In che modo?

“Passano altri due mesi: tra ottobre e novembre ho chiamato di nuovo e mi hanno detto che mancava ancora una firma. Assieme all’ingegnere ho inviato anche questa e finalmente, a dicembre, una persona del Comune mi ha confermato che tutto era a posto. Mi hanno chiesto anche l’Iban per effettuare il bonifico di risarcimento”.

Sembrava fatta...

“E invece no. Ormai siamo a febbraio e ancora non si è fatto vivo nessuno. Insistendo, la scorsa settimana ho richiamato...”.

Cosa le hanno detto?

“Mi hanno comunicato che la pratica da San Lazzaro è passata a Imola, dove vengono dirottate le comunicazioni. Poi hanno aggiunto che c’è stato il passaggio di consegne tra il generale Figliuolo e il nuovo commissario Curcio, che ci vuole più tempo dopo questo cambio...”.

Come ha reagito?

“Mi sembra assurdo e non capisco, ho già inviato il mio numero di conto corrente. Parliamo di 40.000 euro, la metà di quanto ho speso per la mia casa... Ho pagato un ingegnere per aiutarmi e ho superato un’altra alluvione, mentre qua al Farneto tutto sembra come prima e i lavori di ricostruzione sono appena iniziati. In più ogni volta che piove torna la paura... Possibile che siamo costretti ad aspettare, se i soldi ci sono veramente?”.