"Alluvione, ospedale, sport: un anno di sfide"

È trascorso poco più di un anno dalla elezione di Milena Zanna, sindaca di Valsamoggia, vincente al primo turno la scorsa estate col sostegno di una coalizione di centro sinistra a guida Pd. La situazione di Valsamoggia la conosceva bene, dal momento che dopo avere fatto la sindaca di Castello di Serravalle ha ricoperto il ruolo di vice sindaca nella scorsa legislatura. Ma si è trovata subito alle prese con questioni molto impegnative, a partire dalla ‘riparazione’ del territorio molto danneggiato dalle alluvioni.

A che punto siamo con le opere previste?"Il maltempo del 2024 ci ha colpiti duramente, ma i lavori di ripristino sono partiti subito: dalle opere più piccole alle più complesse. Tra queste via Cà Foscolo, dove è stata costruita una strada da zero, e via Marzatore, che richiede numerosi e importanti interventi in sinergia con tutti gli enti. In corso anche l’atteso intervento su via Cà Bianca a Monteveglio che, a differenza delle prime due strade finanziate dal commissario regionale, ha dovuto attendere i tempi del commissario del governo. Altri interventi sono già completati o in corso a Savigno e a Castello di Serravalle. Ancora in attesa dei finanziamenti statali l’intervento da 5 milioni di euro su Rio Crespellano (gestione Consorzio Bonifica Renana), per la messa in sicurezza e la realizzazione di una cassa di laminazione a monte di via IV Novembre".

Il progetto di declassamento del Pronto soccorso del Dossetti l’ha vista in posizione opposta alla linea regionale del suo partito. Riuscirà a evitare questa prospettiva?"Noi difenderemo la presenza di un presidio fondamentale per la sicurezza degli oltre 100mila cittadini del distretto e dei territori limitrofi. Regione e Ausl hanno compreso le nostre motivazioni e speso parole che per noi valgono come promesse".

Pochi giorni fa ha partecipato all’avvio di una nuova espansione di Macron. Valsamoggia è molto attrattiva da un punto di vista insediativo. Qualcuno lamenta effetti sulla pressione abitativa e di consumo di suolo."L’investimento di Macron in un’area produttiva da tempo pianificata, conferma il valore di un modello di sviluppo costruito in quasi due decenni fatto di scelte urbanistiche di lungo respiro che ci rendono attrattivi, ben serviti sul piano infrastrutturale e capaci di accogliere nuove imprese e sostenere la crescita di realtà consolidate. Questo ha portato nuovi posti di lavoro e aumento delle famiglie che hanno scelto Valsamoggia anche per la qualità dei servizi, scuole in testa. Oggi gli strumenti urbanistici vanno aggiornati in coerenza con le normative più recenti e per questo stiamo lavorando per adeguare la nostra pianificazione mantenendo uno sguardo di medio-lungo periodo. Il vero nodo è governare la crescita in linea con i bisogni sempre più diversificati della comunità. E in Valsamoggia lo stiamo facendo con responsabilità".

Il caso caro-tariffe degli impianti sportivi sembra avere colto di sorpresa il Comune. Riuscirete a evitare ripercussioni sulle famiglie e sui cittadini?"Il nuovo assetto gestionale è frutto di un bando pubblico costruito secondo i criteri normativi vigenti. Lo sport per noi non è solo attività fisica ma è educazione, comunità e benessere. Per questo continua il lavoro per trovare soluzioni sostenibili e durature in continuo dialogo con tutte le parti in campo. Al momento siamo al lavoro su misure di sostegno che possano agevolare le famiglie nell’accesso alla pratica sportiva".

Gabriele Mignardi