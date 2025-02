Alluvione ottobre 2024, domande per il Cas al via

Entro fine marzo, gli alluvionati dell’Emilia-Romagna che hanno dovuto abbandonare le proprie case a causa degli eventi atmosferici che si sono verificati dal 17 ottobre scorso in poi, e hanno trovato un alloggio alternativo, possono presentare nel Comune di residenza la richiesta per ottenere il cosiddetto Cas, il contributo per l’autonoma sistemazione. I fondi, pari a 2,5 milioni di euro stanziati dal Governo, sono previsti nel piano degli interventi predisposto dalla Regione con il supporto dell’agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, in collaborazione con le amministrazioni comunali. "Arrivano finalmente le risorse per il sostegno attivo alla popolazione: chiunque sia stato costretto ad abbandonare la propria abitazione non verrà lasciato solo", assicura la sottosegretaria alla presidenza Manuela Rontini (foto). Ma quanto vale il Cas? Si va da 400 euro al mese per famiglie con un solo componente a 500 per due persone, 700 per tre e 800 per quattro, fino a un massimo di 900 euro per cinque o più membri. Se sono presenti cittadini con più di 65 anni, disabili o persone con invalidità non inferiore al 67%, scatta un bonus aggiuntivo di 200 euro mensili per ciascuno dei soggetti.