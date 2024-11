Alluvione, parte la conta dei danni: "Il Rio Crespellano andava pulito"

Le scuole, la chiesa, il centro giovanile Gualzetti, la sala Mimosa, la stazione ferroviaria, case, campi, negozi e aziende. Crespellano fa i conti con gli effetti dell’alluvione che nella notte di due settimane fa non ha risparmiato niente e nessuno. Eppure anche nel centro della comunità più popolata di Valsamoggia non era la prima volta che dalla collina e poi dal Rio Crespellano e dal Rio delle Meraviglie si riversassero ondate di acqua e fango con i quali a distanza di giorni tanti residenti stanno ancora facendo i conti.

Cumuli di masserizie hanno invaso i bordi strada. Corse dei treni sospesi nella tratta tra la via Lunga e Bazzano con danni e disagi diffusi dei quali chiedono conto i consiglieri del gruppo di FdI: "Da diversi anni ogni volta che si presenta un evento meteo con pioggia gli abitanti di Crespellano subiscono allagamenti e danni ingenti a causa dell’esondazione del Rio Crespellano. Ed è successo nuovamente nella notte dello scorso 19 ottobre e questo nonostante nelle linee programmatiche di questa amministrazione si legge che ‘tra gli interventi prioritari ci sono quelli relativi al rio Crespellano e all’area a monte di Monteveglio. Ma a ad oggi non è stato fatto nulla per evitare il disastro della settimana scorsa a tutela del bene più prezioso che abbiamo, le case e gli immobili in cui svolgiamo le nostre attività", interrogano la sindaca i consiglieri Gabriele Ottomaniello, Irene Toni, Alberto Torchi e Cinzia Fabbroni.

Argomenti ripresi dai consiglieri di municipio del gruppo Insieme per Crespellano, Evelin Cavallin, Cristina Bonfiglioli e Giuliano Guerrini che accendono un faro sullo stato del corso parallelo del rio delle Meraviglie: "La situazione di questo rio è nota da decenni all’amministrazione, e purtroppo ai cittadini, che con una frequenza sempre maggiore, in occasione di piogge abbondanti, si trovano scantinati, garage, case e attività commerciali inondate dal fango. E fino ad ora le risposte sono evasive. Ma oggi esigiamo, a fronte delle cataste di materiali lungo le strade, dei fatti concreti perchè il fango non è percepito ma reale, distrugge oggetti e fiacca moralmente le persone. Rivendichiamo il diritto di abitare in sicurezza nei nostri territori".

Gabriele Mignardi