Alluvione, partono i lavori sulla via Idice

C’è voluto parecchio tempo, un esposto di Fratelli d’Italia e Uniti per l’Alternativa al Prefetto, e una buona dose di sollecitazioni da parte del sindaco Davide Lelli, ma ora è ufficiale: la Città Metropolitana inizierà i lavori di ripristino definitivi della sp7 Idice. Data stabilita il 16 settembre. A renderlo noto è proprio l’amministrazione locale: "Dopo oltre un anno di attesa e crescenti preoccupazioni per la sicurezza della viabilità, ci è finalmente arrivata una risposta. Durante l’ultimo incontro con il viceprefetto, ci è stata comunicata la data di inizio dei lavori. È da troppo che la viabilità sulla sp7 non è sicura. I progetti interesseranno diversi punti critici lungo il tracciato tra cui la zona della piscina, il Ponte di Ca’ di Lavacchio e il tratto stradale in corrispondenza del semaforo presso la Stella. Un intervento fondamentale sarà quello sulla frana più grande, situata presso il ponte di via Olgnano, il cui ripristino è essenziale per garantire il ritorno alla viabilità originaria il prima possibile. La conclusione dei lavori è prevista per la primavera del 2025. Vogliamo essere fiduciosi, ma la certezza di quanto promesso l’avremo solo quando i lavori inizieranno".

Soddisfatti anche da FdI: "Prendiamo atto che dopo i solleciti e dopo il nostro esposto depositato in Prefettura, si sia tenuto un incontro proprio in Prefettura per discutere dell’inizio dei lavori sulla sp7, lavori che ritenevamo doverosi da parte della Città Metropolitana – dichiarano Marta Evangelisti, capogruppo in Regione, e Alessandro Sangiorgi, coordinatore in Unione Savena Idice –. Da quanto appreso i lavori inizieranno a metà settembre, ma monitoreremo il rispetto dei tempi. Sia i residenti di Monterenzio sia coloro che frequentano la città non possono continuare a subire questo danno". Dalla Città Metropolitana, per voce del delegato al coordinamento degli interventi di ricostruzione post alluvione Matteo Montanari, fanno sapere: "I tecnici e gli Uffici della Città metropolitana sono impegnati per avviare al più presto tutti i cantieri del post alluvione. Purtroppo la burocrazia è tanta e i lavori complessi, ma vogliamo dare al più presto una risposta ai cittadini che ancora vivono disagi. Stiamo attuando un cambio di passo e rafforzando il coordinamento con i Comuni interessati. Nel mese di settembre partiranno nuovi lavori sul bypass della sp34 e sulla sp7 Idice; per molti altri cantieri si stanno concludendo le progettazioni necessarie". Dettagli in più sui lavori della Idice verranno illustrati la settimana precedente l’avvio dei cantieri.

Zoe Pederzini