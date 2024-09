Alluvione, pasticcio AgriCat: "Summit urgente per chiarire"

Spiccioli come indennizzo e bocciature delle domande presentate fino all’80-90%. C’è molto (troppo) che non va nell’operatività del fondo mutualistico AgriCat che, sulla carta, doveva essere – o almeno provare ad essere – la panacea ai mali di un’agricoltura sempre più flagellata dagli eventi climatici estremi. Per il 3 settembre a Roma è convocato un summit tra le associazioni degli agricoltori e i vertici di AgriCat, ma le notizie che arrivano dai territori rasentano il dramma. In pagamento in questi giorni sono le pratiche di rimborso avanzate dagli agricoltori che nel 2023 hanno comprovate perdite di raccolto dovute a gelo e alluvioni. Che in Emilia-Romagna coincide con oltre metà dell’intero territorio regionale per l’alluvione che a maggio fu la diretta conseguenza dell’esondazione di 23 fiumi in contemporanea. Una catastrofe umana ed economica cui si aggiunge ora lo schiaffo finale dei rimborsi: o nulla o poche decine di euro a fronte di conti già pagati dagli agricoltori di decine di migliaia. "Ci deve essere qualche anomalia tecnica nel sistema utilizzato – cerca di razionalizzare il presidente di Confaricoltura Emilia-Romagna, Marcello Bonvicini –: la frutta è gelata, l’alluvione c’è stata, le perizie sono state fatte, nulla di tutto questo può essere negato". Eppure le comunicazioni che stanno ricevendo via pec in questi giorni gli agricoltori dicono altro.

Circa l’80-90% di chi ha fatto domanda di rimborso si è visto bocciare l’istanza. Alla piccola percentuale cui è stata accolta la domanda, l’indennizzo non corrisponde però al 100% del richiesto ma spesso a pochi euro. Le motivazioni dei dinieghi non sono note perché le credenziali fornite ai singoli per accedere alla documentazione sul portale non funzionano o le pagine non mostrano file caricati. E i tempi per impugnare i dinieghi sono strettissimi: dal 23 settembre al 5 ottobre. Troppo poco, sostengono gli addetti ai lavori, per chi deve imbastire un ricorso a prova di nuova bocciatura. "Il fondo, costituito con il 3% delle dotazioni Pac per l’agricoltura (50 milioni di euro) è rivoluazionario e apprezzabile, ma deve funzionare – continua Bonvicini –. In provincia di Ravenna l’alluvione ha piegato 2mila aziende sulle 6mila totali del comparto. E veniamo già da quattro esercizi critici per la frutticoltura".

Qualche esempio: all’azienda Mordini di Riolo Terme, nella zona collinare di Faenza (Ravenna) sono stati arrivati 13,83 euro di rimborso da AgriCat dei 30mila chiesti. All’azienda agricola Scania di Casola Valsenio (Ravenna) sono arrivati ben 181 euro dei 50mila richiesti per i danni subiti, mentre l’azienda ‘Valzania Marco’, a Case Francisconi a Montiano (Cesena) la domanda per il rimborso dei 35mila euro di danni subiti l’ha presentata senza ottenere ancora alcuna risposta. A Reda, nel Faentino, un importante frutticoltore ha subito perdite per 600mila euro, eppure ne sono state riconosciute solo 70mila e non li riceverà comunque nemmeno tutti quei rimborsi. Il motivo? Sconosciuto, al momento: la documentazione non è accessibile.