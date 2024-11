Alluvione, i piani d’intervento. Il Comune incontra i residenti, ipotesi micro canali sotterranei

Bologna, 21 novembre 2024 – Una serie di interlocuzioni informali, con i residenti nelle zone colpite dall’alluvione, per ascoltare le loro richieste e discutere insieme dei possibili scenari di intervento, con varie idee e progettualità già al vaglio. Sono partite in questi giorni, con personale del Comune che ha già fatto tappa in zona Meloncello l’altra mattina, nella zona dove il rio omonimo è esondato nell’ultima alluvione del 19 ottobre. Dal Comune spiegano che si è trattato di un confronto informale, teso a prendere cognizione dei luoghi, sia pubblici che privati, “e fare insieme alcune preliminari valutazioni su possibili scenari di intervento, che vedranno il coinvolgimento anche della Regione per quanto di competenza”.

I cittadini, nei giorni immediatamente successivi all’alluvione, alle prese con il fango da spalare via

Tra le idee di cui si sarebbe discusso per la zona del Meloncello, c’è anche l’ipotesi di creare dei micro canali sotterranei che, in caso di emergenza, aiuterebbero a convogliare l’acqua in eccesso del rio Meloncello, ma anche da altri corsi d’acqua che corrono giù dalla collina (come il rio San Luca, il rio del Genio e il rio San Giuseppe), verso il canale di Reno.

Un altro ragionamento è poi relativo alla possibilità di allargare il letto del rio Meloncello nel tratto in collina, nell’area boscosa, per intenderci quella dove non ci sono più abitazioni ed è attraversata dal percorso Cai. In questa area, tra l’altro, il rio è in parte tombato: e proprio qui, a ottobre, si sono verificati danni e rotture. Al vaglio ci sarebbe quindi anche la possibilità di scoperchiare il corso d’acqua, così da offrire uno sfogo ulteriore in caso di precipitazioni eccezionali.

Anche per la zona Saragozza, dove il Ravone è esploso con enormi danni e una scia di polemiche tutt’ora vive, ‘bollono in pentola’ diverse ipotesi e idee. Tra queste, l’allargamento di parte delle tombatura dei canali sotterranei che passano sotto via Irma Bandiera, ma si è anche ipotizzata la prospettiva di allargare il letto del canale Reno nel suo tratto scoperto, ossia quello compreso tra il giardino del Ghisello e via Valdossola, dove poi, dopo la tombatura, torna a scorrere sotterraneo. Come realizzare il tutto, se intervenendo sulla limitrofa pista ciclabile o sul parcheggio della bocciofila, è ovviamente un punto che dovrà essere preso in considerazione poi, qualora si decida di intervenire con questo tipo di progetto.

Ipotesi appunto. Che dovranno essere valutate dai tecnici volta per volta, per poi arrivare, eventualmente, a una pianificazione più strutturata. L’obiettivo, ovviamente, è evitare di tornare a spalare fango e acqua da strade e case alla prossima ondata di piogge fuori dall’ordinario, cercando di contenere e convogliare in maniera ‘ordinata’, con interventi che possano essere a lungo termine, una tale mole di masse d’acqua e fango.