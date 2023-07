Alluvione, pressing sui fondi Summit Meloni-Bonaccini "Obiettivo: fare presto e bene"

Faccia a faccia, di nuovo. Per parlare di ricostruzione post alluvione e dell’utilizzo dei Fondi coesione e sviluppo. La premier Giorgia Meloni ha ricevuto ieri a Palazzo Chigi il presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini che ha portato avanti le istanze dei territori di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena. Un "confronto positivo", fa sapere al termine la Regione, "utile in primo luogo a fare il punto sulle conseguenze dell’alluvione in Emilia-Romagna e l’esigenza di procedure efficaci che garantiscano i dovuti indennizzi a cittadini e imprese, e gli interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza del territorio". Il tutto, sottolinea la Regione, "nella massima collaborazione col commissario alla ricostruzione, il generale Figliuolo" perché "la volontà comune è quella di fare presto e bene, a beneficio delle aree e delle persone colpite".

Meloni e Bonaccini hanno discusso anche del tema dell’utilizzo delle risorse dei Fondi coesione e sviluppo. Meloni, secondo la Regione, ha confermato la "piena disponibilità a definire nei prossimi giorni le modalità di assegnazione delle risorse, ribadendo il positivo avanzamento del lavoro tra il ministero per le Politiche di coesione e l’Emilia-Romagna".

La visita romana del governatore è stata l’occasione anche per fissare un’altra visita sul territorio del presidente del consiglio. Stavolta per far visita al Tecnopolo di Bologna, il prossimo autunno. La premier ha manifestato infatti l’intenzione di vedere dal vivo "l’hub internazionale dei big data e del digitale, che già ospita il supercomputer europeo Leonardo e il Data Centre del Centro meteo europeo e dove troveranno sede tutti i principali enti scientifici e della ricerca nazionali".

Marco Principini