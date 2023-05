Alluvione raccolta fondi, da Intesa a Unicredit: tutti gli aiuti per famiglie e imprese

Bologna, 20 maggio 2023 – Ora si tratta di ricostruire. Ricostruire con più aiuti possibili. E sono già diversi quelli che stanno arrivando. A partire da Coop Alleanza 3.0, per esempio, che devolverà l’uno per cento delle vendite dei prodotti a marchio coop ai territori devastati dall’alluvione. O il Gruppo Intesa Sanpaolo che ha alzato a due miliardi il plafond di finanziamenti finalizzati al ripristino delle strutture danneggiate (abitazioni, negozi, uffici, laboratori artigianali, aziende) a condizioni agevolate. Bnl Bnp Paribas ha varato una serie di misure finanziarie, straordinarie ed agevolate, per rispondere alle richieste di aziende e famiglie, al fine di favorire una ripartenza delle attività il più rapida possibile.

UniCredit ha ampliato il pacchetto di interventi straordinari a favore di cittadini e imprese, stanziando un plafond di un miliardo di euro a disposizione delle imprese che, presentando un’autocertificazione sui danni subiti, potranno richiedere finanziamenti chirografari e ipotecari con uno speciale preammortamento fino a 36 mesi.

Monte dei Paschi di Siena ha stanziato un plafond di 200 milioni di euro per un primo intervento a supporto di famiglie e imprese che hanno subito gravi danni a causa degli eccezionali eventi atmosferici dei giorni scorsi. La banca ha previsto, inoltre, la sospensione per 12 mesi dei pagamenti delle rate dei mutui per privati e aziende che hanno subito danni. Hera, nei comuni in stato di emergenza, ha bloccato l’emissione delle fatture e le attività di recupero crediti per tutti i servizi gestiti, dando inoltre la possibilità di sospendere i pagamenti delle bollette già emesse prima degli eventi alluvionali. L’elenco completo dei comuni è disponibile all’indirizzo Internet www.gruppohera.it-emergenza-maltempo-in-emilia-romagna. I cittadini e le imprese possono contattare i numeri verde: 800.999.500 per le famiglie e 800.999.700 per le aziende, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22, sabato dalle 8 alle 18. I clienti in difficoltà che non rientrano nei comuni in elenco possono chiamare i numeri verde per richiedere eventuali rateizzazioni o dilazioni.

A Bologna, inoltre, la festa delle matricole 2023 dell’Università "viene interamente dedicata a fronteggiare l’emergenza alluvione". La Goliardia bolognese, insieme con numerosi studenti universitari arrivati in città da tutta Italia, si impegna a collaborare ai soccorsi. Dopo aver creato una raccolta fondi che ha già raccolto più di 600 euro in poche ore, gli studenti affiancheranno ogni attività prevista con la promozione della raccolta fondi destinato al conto corrente attivato dalla Regione. Sarà, inoltre, attivata una raccolta di beni di prima necessità per gli sfollati.