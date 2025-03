Alluvione: Regione in pressing: "Delocalizzazioni, urge ordinanza"

di Cristina Degliesposti

BOLOGNA

Ricostruire, in fretta, con meno vincoli burocratici e progettuali possibili. E delocalizzare in collina. Batte su questi due temi la Regione che, a breve, attende la riunificazione sotto la gestione commissariale di Fabrizio Curcio delle alluvioni 2023 e 2024. Lunedì, intanto, il governatore Michele de Pascale, ha avuto un nuovo colloquio telefonico con la premier Giorgia Meloni. "Ci ha espresso solidarietà per l’allerta e le preoccupazioni che ci sono state" nell’ultimo fine settimana, riferisce lo stesso de Pascale: "I cittadini possono apprezzare una politica delle istituzioni che non litigano, ma lavorano. Ma poi vogliono vedere le cose concrete".

DELOCALIZZAZIONI

L’ordinanza sulla delocalizzazione è ormai "molto urgente", ha ribadito de Pascale anche ieri dopo aver già in passato sfatato il tabù. Un tabù che porta con sé l’incognita dell’offerta economica alla popolazione, in prima battuta ferma a un’ipotesi di 1800 euro al metro quadrato. "Ogni volta che parliamo di delocalizzioni parte la polemica: ‘Vogliono delocalizzare invece di mettere in sicurezza il territorio’. Non si parla di questo. Peraltro le delocalizzazioni in pianura non hanno senso, perché tutta l’area esterna agli argini è tutta nella stessa condizione di pericolo: i fiumi attraversano le città". Quindi, spiega il presidente, "stiamo parlando soprattutto delle zone collinari e di quelle abitazioni che sono di fatto dentro la golena del fiume, per cui se il fiume si alza è impossibile proteggerle".

LE REAZIONI

"Fino a ieri il presidente De Pascale parlava di delocalizzazioni solo in ‘casi molto puntuali’– ricorda la capogruppo FdI in Regione Marta Evangelisti – oggi, invece, allarga il discorso. Ma ha idea di quante case e quanti abitanti sarebbero coinvolti?". Evangelisti chiede i numeri dell’operazione e l’ammontare degli indennizzi, mentre sul tema l’unica certezza è quella che discende dal dettato normativo nazionale (D. lgs. 152/2006): i proprietari degli immobili da delocalizzare che non accetteranno gli incentivi a spostarsi d’abitazione, perderanno ogni possibilità di rimborso danni in caso di future calamità.

PONTI E IMMOBILI

Con l’ultimo decreto dell’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, arrivato su pressing della Regione, sono state riviste le misure di salvaguardia temporanea disposte all’indomani dell’alluvione 2023 in tutte le aree allagate. Con le precedenti misure, ad esempio, la ricostruzione dei ponti di Boncellino e Sant’Agata avrebbe dovuto tener conto di piene con tempi di ritorno di 200 anni. Tradotto in numeri, a Boncellino avrebbe comportato l’innalzamento del ponte di 6 metri e la creazione di rampe lunghe oltre un chilometro. Con le nuove misure, invece, potrà essere parametrato ’solo’ rispetto agli attuali argini esistenti. Lo stesso decreto impatta anche su privati, aziende ed enti pubblici proprietari di immobili in aree allagate, zone in cui fino a oggi erano stati vietati lavori di ogni tipo. Con il nuovo pacchetto di misure, invece, nessun aumento di carico urbanistico è possibile (quindi nessuna ricostruzione), ma si potranno demolire immobili, ristrutturarli e fare adeguamenti di sicurezza. Via libera anche agli ampliamenti delle attività produttive, se queste sono fuori dalle fasce fluviali. Infine, per le pubbliche amministrazioni, sì alla realizzazione di servizi, senza aumento urbanistico, previo l’ok dell’Autorità di bacino.