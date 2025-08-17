Alluvione, riaperto dopo dieci mesi il percorso ciclopedonale

Ci sono voluti dieci mesi, ma infine il percorso fluviale pedonale e ciclabile tra Calderino e il capoluogo di Zola è stato riaperto. Il tratto zolese coincide con il cosiddetto Percorso Vita: lo storico tracciato che a destra e sinistra Lavino rappresenta il più breve e sicuro collegamento tra i capoluoghi del territori della vallata del Lavino. Confermato quindi l’annuncio del sindaco di Zola, Davide Dall’Omo, che dallo scorso autunno ha subito la pressione (e la critica) delle centinaia di persone (residenti, agricoltori, podisti e camminatori ai quali si sono aggiunti recentemente gli escursionisti della via dei Brentatori) che hanno lamentato la lentezza del ripristino dei danni causati dalla piena del fiume che a valle ha provocato gravi allagamenti, a monte frane ed erosioni, con l’interruzione del tracciato di Calderino, e a Valle un’ulteriore allargamento dell’alveo che ha comportato il collasso della passerella di Gesso, la seconda rovina del cippo di don Fornasari e il guasto della condotta fognaria di grande portata che convoglia i liquami di Calderino, capoluogo di Monte San Pietro, fino al collettore di Zola e da qui al depuratore di Bologna.

Con procedura d’urgenza Hera lo scorso autunno aveva realizzato una condotta alternativa che doveva essere provvisoria. Ovvero un bypass temporaneo in vista di una riparazione definitiva iniziata solo il mese scorso. E non ancora terminata in realtà, tanto che la sistemazione della sponda fluviale andrà avanti ancora per alcune settimane. Ed è vero che lo stato del selciato non è dei migliori, e che una volta approdati al centro di Zola si devono anche fare i conti con l’interruzione del percorso fluviale che si allungava fino a Lavino di Mezzo. Intanto però un primo passo è stato fatto.

"I lavori per la sistemazione della fognatura sono terminati e in questi giorni si procederà con lo smantellamento dell’impianto di sollevamento temporaneo, con i lavori di riempimento e movimento terra per ricostruire il fondo del percorso e la sistemazione del tracciato calpestabile – dice il sindaco Dall’Omo – A seguire la recinzione verrà spostata verso l’argine (che verrà consolidato) così da permettere la riapertura in tutta sicurezza". Lo stesso sindaco annuncia tempi più lunghi invece (sarà almeno in ottobre) per l’apertura della nuova passerella pedonale e ciclabile a valle del capoluogo, preludio, si spera, della sistemazione del percorso fluviale verso Lavino di mezzo.

Gabriele Mignardi