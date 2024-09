Alluvione, riapre a senso unico alternato via dei Colli

Continuano i lavori "per risolvere definitivamente i danni dell’alluvione del maggio 2023, dopo gli interventi provvisori per circa un milione di euro eseguiti in somma urgenza nel 2023. In totale si tratta di oltre dieci cantieri per un investimento complessivo di 7.620.000 euro": lo fa sapere il Comune.

"Quest’estate sono partiti i cantieri di via dei Colli, via di Sabbiuno e via degli Scalini, mentre partiranno a breve quelli di via delle Torriane, via di Monte Albano e via di Ravone – fa sapere l’amministrazione –. È inoltre in fase di completamento il progetto per via delle Lastre, che, superate le autorizzazioni necessarie, vedrà la partenza dei lavori entro la fine dell’anno".

I primi effetti di questi cantieri si hanno già da ieri sera, con la riapertura a senso unico alternato di via dei Colli al transito veicolare; i bus riprenderanno a percorrerla questa mattina. Su via di Sabbiuno invece, da cronoprogramma, i lavori verranno conclusi entro il 31 ottobre".

Situazione più complessa invece per in via degli Scalini: "Sono emerse criticità impreviste non rilevate in fase di progettazione. Il cantiere è perciò sospeso in attesa di ulteriori analisi". Per un secondo gruppo di interventi, "geologi e progettisti stanno lavorando ai progetti di fattibilità tecnico-economica per via della Fratta, del Poggio, del Paleotto e di Barbiano. Conclusione delle progettazioni prevista per fine settembre".