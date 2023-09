Alluvione, arrivati i primi fondi per Bologna: al Comune 346mila euro

Bologna, 6 settembre 2023 – Alluvione: ecco i primi fondi, tanto attesi per ripartire. Si comincia con un bonifico da 346mila euro e qualcosa di più (346.800), a favore del comune di Bologna.

Il pagamento è stato disposto dal commissario straordinario alla ricostruzione post alluvione in Emilia-Romagna, Francesco Paolo Figliuolo.

La somma, entrata immediatamente nella disponibilità del Comune, permetterà di ristorare le spese sostenute per alcuni interventi cui si è dato seguito in regime di somma urgenza, in particolare volti al ripristino delle zone collinari, delle strade e della viabilità.

"La somma erogata - spiegano dalla Struttura commissariale - soddisfa la richiesta di acconto del 40% sul totale di spesa rappresentato, 867mila euro (tra via Saffi e le zone collinari), mentre il saldo avverrà successivamente non appena il Comune ne avanzerà richiesta”.

Questo primo finanziamento viene erogato a distanza di pochi giorni dalla firma dell'ordinanza numero 6 del 2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale e con la quale il Commissario, già lo scorso 25 agosto, aveva fornito alle Regioni e ai soggetti attuatori tutte le indicazioni per procedere alla richiesta dei pagamenti per gli interventi prioritari per la messa in sicurezza del territorio e per garantire l'incolumità pubblica e privata in vista del sopraggiungere della stagione invernale.