Alluvione in via Riva Reno a Bologna, i lavori del tram e l’ipotesi ‘tappo’

Bologna, 16 novembre 2024 – “Tale massa d’acqua, trovando ostacolo alla sua corsa a valle del cantiere C2 di via Riva di Reno all’altezza dello sgrigliatore posto a protezione della centrale del Cavaticcio, ha portato alla tracimazione del Canale di Reno nel tratto che va da via della Grada sino a via San Felice ed in corrispondenza del cantiere stesso, nel tratto in cui il canale è stato riscoperto, allagando le aree di cantiere oltre che via Brugnoli e via delle Lame”.

Il canale Reno è esondato in via Riva Reno la notte tra il 19 e il 20 ottobre

È partita, nei giorni scorsi, una richiesta di approfondimenti da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nei confronti del Comune. Il focus è proprio legato alla spiegazione, su riportata nel suo brano saliente, di cosa è accaduto attorno al cantierone del tram in via Riva Reno quella notte maledetta, tra il 19 e il 20 ottobre, quando l’acqua si è impadronita di Bologna.

Cosa è successo in via Sabotino la notte dell’alluvione

Sotto la lente il comportamento dell’ormai celebre sgrigliatore di cui fa menzione Palazzo d’Accursio spiegando l’accaduto al Mit. Quell’ipotetico ‘tappo’, gravato dai detriti portati dall’incredibile quantità d’acqua, è stato fondamentale per l’allagamento di tutta l’area di via Riva Reno? Che ruolo ha avuto il cantiere della Linea Rossa del tram? Tutte le opere di prevenzione, vista un’allerta che c’era da giorni, erano state portate a termine? Su tutti questi punti, il Comune ha già chiarito che nulla sarebbe cambiato senza i cantieri del tram, e che tutto era stato predisposto al meglio, stante un evento con la portata della forza maggiore.

Via Riva Reno completamente invasa dall'acqua: in quel tratto il canale è stato riportato alla luce nell'ambito dei lavori del tram

Ma su tutto questo il Mit vuole vederci chiaro, come spiega il viceministro Galeazzo Bignami (FdI): “Abbiamo avuto la possibilità, nei giorni successivi all’accaduto, di rapportarci con il Consorzio de Canali di via della Grada – spiega Bignami –. Dobbiamo effettivamente capire se un cordolo di contenimento, che doveva essere presente, durante l’esondazione non c’era. Nei giorni successivi abbiamo visto che c’era materiale vegetale e da cantiere addosso allo sgrigliatore. Tutto era stato messo in sicurezza per tempo, visto che l’allerta meteo era del 15? Perché lo sgrigliatore era così oberato? Quel cordolo era assente? Per questo come ministero – conclude Bignami – abbiamo chiesto ulteriori delucidazioni a Palazzo d’Accursio, ma queste non ci sono ancora pervenute”.

Questo un ulteriore brano della prima lettera del Comune al Mit: “A causa dell’esondazione del Ravone, si è determinato il riversamento di acque dello stesso torrente dentro il Canale di Reno – si legge –. Tale afflusso inatteso di acqua nel Canale di Reno, unitamente all’eccezionale apporto idrico dei rii collinari, ha determinato una portata d’acqua straordinaria, unitamente a fango, detriti e legname trasportati a valle dal Ravone e dagli altri corsi d’acqua”.