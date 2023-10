Alluvione, serve più cura del territorio

Ci risiamo, nuova emergenza. L’Alta valle del Reno è stata investita da un nubifragio di proporzioni eccezionali, come è stato definito dalla Protezione civile e dagli enti pubblici della zona. Alcune strade di Porretta si sono trasformate in fiumi. Certo il clima è cambiato, ma deve cambiare anche la mentalità nella manutenzione del territorio nel suo complesso. Non solo dei corsi d’acqua. Gran parte dell’Appennino è a rischio frane. I Comuni hanno iniziato un monitoraggio delle aree più esposte? Hanno messo in opera lavori di ripristino e manutenzione? L’Emilia – Romagna è tra le regioni più a rischio geo-idrogeologico e nel suo territorio sono censiti 80.000 tra smottamenti e frane. Meglio tenere presente in fretta le parole di Paride Antolini, presidente dei geologi dell’Emilia Romagna: "Tantissima pioggia in poco tempo è il tema che dovremo affrontare nei prossimi anni. Qualcuno pensa di risolvere il problema con la pulizia totale dei fiumi, ma è come voler curare un raffreddore al posto di una polmonite. Guardando le immagini provenienti da Porretta Terme, dalla Liguria, dal Friuli, ci accorgiamo che abbiamo costruito tanto, e male, abbiamo tolto spazio ai fiumi, ai torrenti, ai fossi, per costruire di tutto, dalle strade agli edifici. Ora ci aspetta un lungo periodo di lavori e di riassetto del territorio, ma anche (e lo spero) di un nuovo rapporto dell’uomo con l’ambiente".

