Alluvione, il nuovo sopralluogo di Figliuolo nel bolognese: “Più di 1 miliardo di aiuti stanziati”

Castenaso (Bologna), 8 novembre 2023 – Una folla importante quella che, questa mattina, dalle 10 si è assiepata in piazza Bassi, davanti al Municipio di Castenaso, in attesa del generale Paolo Francesco Figliuolo, commissario straordinario per l’alluvione che è arrivato verso le 10.30. Si tratta di un nuovo sopralluogo – che durerà fino a domani – sei mesi dopo le devastanti piogge che hanno sfregiato il territorio metropolitano bolognese e quello romagnolo.

Dopo aver stretto la mano alle tante associazioni di soccorso del territorio e ai volontari che hanno fattivamente dato un aiuto durante le terribili alluvioni di maggio, il commissario, accompagnato dai sindaci di Castenaso, Medicina e Castel Guelfo (rispettivamente Carlo Gubellini, Matteo Montanari, Claudio Franceschi), del vicesindaco metropolitano Marco Panieri e dell’assessore regionale alla Protezione Civile Irene Priolo, si è diretto in Sala del Consiglio per fare un punto su quanto avvenuto e sui prossimi passi per la ricostruzione.

Da sinistra: il sindaco di Medicina Matteo Montanari, il commissario Figliuolo, il sindaco di Castenaso Carlo Gubellini, la vicepresidente della Regione Irene Priolo, il vicesindaco metropolitano Marco Panieri, il sindaco di Castel Guelfo Claudio Franceschi

“Di quello che è stato ho apprezzato molto la Parte della sinergia istituzionale perché così si raggiungono gli obiettivi - ha esordito il generale Figliuolo -. Sento spesso dire che siamo in ritardo, che non stiamo aiutando chi ne ha necessità. Dal 10 luglio ad oggi abbiamo messo a terra oltre 300 milioni di somma urgenza, 237 milioni per la difesa idraulica, 761 milioni per la rete viaria oltre che 8 milioni per l’edilizia residenziale”.

“Il territorio metropolitano bolognese non ha avuto un effetto deflagrante come quello che è avvenuto nel ravennate dal punto di vista agricolo. Ha avuto però un impatto, dal punto di vista dell’estensione degli allagamenti, tra i più ampi e devastanti per i raccolti e i terreni - ha dichiarato la Priolo -. Al pari dell’impatto che ha avuto dal punto di vista infrastrutturale e stradale: sono 665 i cantieri per un totale di 230 milioni di euro da investire e investiti. Noi, come Regione, stiamo gestendo la ricostruzione, come si può vedere dai lavori già portati a termine e dai lavori in corso come quello sull’Idice (dove abbiamo fatto lavori di sperimentazione che sarà il futuro), ma stiamo anche e contemporaneamente gestendo le allerte previste. E queste sono le argomentazioni che consegno oggi al generale. L’Emilia Romagna è così: si adatta, si adegua, ma non si accontenta”.

Piazza gremita a Castenaso per ricevere il commissario

La mattinata è, poi, continuata con la visita del generale Figliuolo nelle area maggiormente colpite di Castenaso: lo stadio Negrini, il percorso sull’Idice e la Bassa Benfenati.

La prima giornata, quella di oggi, è dedicata alla pianura compresa tra Castenaso e Medicina, domani, invece, si partirà dal territorio di San Lazzaro per arrivare, poi, a Ozzano.

Il commissario ha in programma gli incontri con i sindaci del territorio, ma anche con i residenti. Molte aree sono ancora in fase di ricostruzione, infatti, e molte persone non hanno ancora potuto fare rientro in casa. C’è poi il problema delle frane: il territorio ha risentito enormemente dei disagi provocati dagli smottamenti.