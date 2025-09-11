Alluvione, il Tar sospende l’ordinanza comunale sullo stradello di via Zoccoli

Bologna, 11 settembre 2025 – Il condominio di via Zoccoli, ai numeri 15 e 17, per ora non dovrà fare i lavori di messa in sicurezza dello stradello danneggiato a seguito dell’alluvione dell’ottobre 2024. Il Tar, infatti, ha sospeso l’ordinanza del 4 agosto del Comune che, di fatto, intimava ai civici 15 e 17 di via Zoccoli di ripristinare a proprie spese il tratto di stradello privato, ma a uso pubblico (questione dirimente anche nel caso del famoso muretto della discordia crollato per l’alluvione).

La notizia, evidenziata da Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega, mette subito sotto la lente l’ordinanza del Comune, “un’ordinanza surreale che dal primo giorno avevamo chiesto di ritirare”, ricorda il Carroccio.

Il provvedimento sotto la lente

Il provvedimento del 4 agosto chiedeva “il ripristino della viabilità pedonale e carrabile nella porzione di strada comunale dichiarata inagibile”. Un intervento che l’amministrazione obbligava a fare rapidamente visto che entro 10 giorni doveva pervenire la relazione tecnica ed entro 30 giorni la riapertura della strada. In caso contrario, si leggeva nel provvedimento, “il Comune procederà a eseguire i lavori e gli eventuali costi saranno addebitati al condominio”.

Un provvedimento arrivato dopo il pignoramento di 5,4 milioni di euro “per danno temuto” a Comune e Regione a garanzia dei residenti. I condomini, ricevuto l’atto del Comune, il 5 agosto avevano annunciato il ricorso al Tar. E il Tribunale amministrativo ha deciso di sospendere l’ordinanza, in attesa della decisione definitiva (l’udienza è fissata per il 7 di ottobre). A quel punto, si arriverà alla soluzione di quello che sembra, ormai, un vero e proprio rebus, definendo una volta per tutte a chi toccherà sistemare lo stradello (ai condomini; al Comune o a entrambi in tandem?).

La discussione

Di certo, la vicenda continua a far discutere. Se, infatti, l’ordinanza comunale aveva fatto arrabbiare i condomini di via Zoccoli che avevano lamentato “scarsa solidarietà”, dall’altra l’amministrazione aveva fatto sapere che “dopo la prima ordinanza che non venne ottemperata, il condominio 15-17 avrebbe dovuto andare dal notaio e venderci la strada, così da dividere in due i lavori. Ma questo non è mai avvenuto e, quindi, i lavori straordinari spettano al condominio di via Zoccoli”.