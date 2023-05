Alluvione Bologna ultima ora, strade riaperte e conta dei danni in città e provincia in diretta

Bologna, 4 maggio 2023 – Il giorno dopo il nubifragio che in 36 ore ha letteralmente mandato sott’acqua gran parte della Bassa bolognese e messo letteralmente in ginocchio il traffico in città paralizzando alcune delle arterie principali, tra tutte la martoriata via Saffi dove l’esondazione del Ravone ne ha reso necessaria la chiusura per alcuni tratti, è il momento della conta dei danni e della corsa per cercare di tornare quanto prima alla normalità.

Il Comune sul traffico a Bologna: ecco le situazioni più critiche

“L’ondata eccezionale di maltempo è cessata – comunica l’Amministrazione comunale –. Si prevede, in particolare questa sera e nei prossimi giorni, un traffico congestionato soprattutto nella zona ovest di Bologna e sui viali tra porta Saragozza e la stazione, per la chiusura di via Saffi e i diversi danni lasciati dal maltempo anche in altre strade. Invitiamo tutte e tutti a guidare con prudenza e a spostarsi, per quanto possibile, con i mezzi pubblici o in bici o a piedi. La situazione più critica resta quella di Via Saffi che rimane chiusa dall’altezza di Via del Chiù ai viali”.

Ecco i bus deviati in città

I bus delle linee 13, 19, 35, 36, 38, 39, 61, 81, 83, 86, 87, 91, 92, 445, 576, 646, 651, 673, 677, 944 sono deviati consulta i percorsi.

Interventi del Comune strada per strada

Altre strade in città in cui sta intervenendo il Comune: via Gaibola 7, chiusura parziale per vegetazione e terriccio in strada; Toscana Direttissima, albero caduto su fili pubblica già in via di risoluzione; via Roncrio, alberi sulla carreggiata; Lastre Colli, strada chiusa per fango su carreggiata; Tunnel Sabena, chiusa corsia direzione periferia per allagamento tunnel; via Triumvirato, varie buche pericolose; via Felicina, varie buche pericolose.

Situazione via Saffi: preferenziali di nuovo attive

Smottamenti traffico paralizzato e buche come crateri che hanno spaccato l’asfalto. Via Saffi travolta dall’esondazione del torrente Ravone di martedì pomeriggio che sollevando l’asfalto in alcuni punti ha reso necessaria la chiusura della strada rimane chiusa dall’altezza di via del Chiù fino ai viali. E dopo le code interminabili che hanno letteralmente paralizzato il traffico nella serata di martedì di mezza Bologna e la decisione di ieri di aprire le preferenziali per fare defluire auto e moto, oggi è stop alla moratoria: le telecamere di Rita insomma hanno riniziato a funzionare in via Andrea Costa, Porrettana, Saragozza e da via del Timavo verso il centro.

Vigili del fuoco al lavoro per liberare da fango: 9 evacuati a Sesto Imolese

Nel bolognese, nella notte, con l'utilizzo di mezzi di movimento terra sono state liberate da fango e detriti alcune strade tra

Monzuno e Pianoro, mentre nove persone sono state evacuate a Sesto Imolese. Dal mattino motopompe e tre idrovore hanno iniziato le attività di prosciugamento tra Castel San Pietro, Medicina e Imola.

Vie riaperte e sensi unici alternati

Lungo le strade statali colpite dall'emergenza meteo, permangono i sensi unici alternati lungo la Futa nel Comune di Loiano. Riaperte al traffico, già dal pomeriggio di ieri la Trasversale di Pianura a Medicina.

Bonaccini: “Mai caduta tanta acqua in 36 ore”

"Sono caduti in 36 ore un quinto del totale della quantità d'acqua che cade in un anno. Nella storia, in 36 ore, non era mai caduta tanta acqua da quando si fanno le rilevazioni. E 15 fiumi sono andati a rischio esondazione contemporaneamente, non era mai successo. Spero si possa procedere con misure speditive”, ha detto il governatore dell’Emilia Romagna. “Ringrazio la Protezione civile, e ringrazio i miei colleghi presidenti che hanno dato una mano e anche il governo perché stiamo lavorando come un sol uomo. Anche questa volta sapremo rialzarci tra mille difficoltà, parlando poco a differenza di molti e rimboccandoci le maniche”.