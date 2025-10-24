Alluvione, un anno dopo. Farinelli e don Alessandro: "Dal dolore alla rinascita"

Ricordando l’alluvione come "momento di unità e non di dolore". A un anno di distanza dall’inondazione che nella notte tra il 19 e il 20 ottobre 2024 ha colpito Bologna, Bar Carlino ha dedicato un momento della puntata al tragico evento. Un video dell’acqua che scorre su via Brizio dà inizio al racconto dei cronisti, che tra loro hanno invitato due ospiti che conoscono bene il dramma dell’alluvione. Come Andrea Farinelli, fratello di Simone Farinelli, travolto da un’ondata del Rio Caurinzano a Botteghino di Zocca. Ma i morti non sono numeri. "Dopo un anno, cerco di ricordare con gioia mio fratello, pur avendo il dolore dentro – confessa con la voce che trema –. Attraverso la sua amata arte, quello che ha fatto nella sua vita rimarrà in eterno. A me il compito di portare avanti la sua eredità". La proposta è "quella di creare un’associazione che riunisce tutti i comuni alluvionati d’Italia, perché dobbiamo ricreare una comunità umana".

In questo percorso, importantissimo è lo sport. Andrea è tifoso della Virtus e proprio il basket è "la passione comune" dei due fratelli. Un segno è la vittoria del tricolore numero 17 nella storia della Virtus, vinto dalle Vu Nere lo scorso 17 giugno, quando "Simo, nato il 17 luglio, non c’era più. L’ho visto come un segno, così mi sono tatuato questo scudetto", racconta Farinelli, che ci racconta di Simone: "Lui trasmetteva gioia ed era una persona forte e piena di vita". Bar Carlino abbraccia anche chi, nel cuore della città, ha vissuto lo scorso autunno l’alluvione, che ha fatto esondare il Ravone, allagando così, in particolar modo, le vie Andrea Costa, Saffi e Zoccoli.

In quei momenti, sempre in prima fila, don Alessandro Astratti, parroco della chiesa di San Paolo di Ravone, divenuta, durante il disastro, una sorta di epicentro della solidarietà "più pura". "Una vicenda che non dobbiamo dimenticare – afferma il don –. Quando ha iniziato a scendere l’acqua ho capito che bisognava abbandonare i locali". Il ricordo di quei che cassonetti che scorrevano trasportati dall’acqua e di quegli autobus che hanno "protetto" la chiesa, evitando che la furia dell’acqua distruggesse i cancelli dell’edificio, annientando qualsiasi cosa. Un qualcosa di inenarrabile è successo a Bologna lo scorso anno, un dolore inesprimibile, che, però, "ha messo in luce la forza dei bolognesi – prosegue il parroco –. Un’unione della comunità a tratti sorprendente, partita soprattutto dai ragazzi più giovani, i veri angeli del fango". Il ringraziamento di Astratti va "verso chi ha aiutato in quelle settimane", verso la "rinascita della città", compiuta definitivamente "dopo la vittoria del Bologna in Coppa Italia, lo scorso maggio ricordo di aver suonato le campane della chiesa dalla felicità".

Giovanni Di Caprio