Alluvione, un anno dopo. Incontri e pranzo solidale: "Tenere alta l’attenzione"

Il 19 ottobre, un anno dopo. Le scene delle esondazioni sono ancora impresse nella mente e la paura torna ogni volta che torna la pioggia, per chi abita o lavora a pochi metri dal Ravone. Domenica, 365 giorni dopo l’alluvione che ha flagellato la città, Bologna si mette in moto per una giornata all’insegna della solidarietà e dell’informazione.

L’appuntamento è davanti alla chiesa di San Paolo di Ravone, in via Andrea Costa, epicentro del disastro. Si parte alle 12 con l’apertura di punti informativi organizzati dalle associazioni attive durante l’emergenza e si proseguirà con un pranzo solidale in programma alle 12.30 per "sostenere gli esercizi danneggiati e la parrocchia". Ma anche per "ricordare che ancora non siamo al sicuro e che quanto è accaduto può accadere di nuovo, senza l’individuazione di soluzioni", dicono dal Comitato Ravone sicuro, e per "rincontrare i volontari che hanno aiutato in quei tragici giorni".

Poi, dalle 15, "un momento di incontro tra la cittadinanza e membri della commissione speciale del Comune sulla gestione dei rischi idraulici e idrogeologici". Un’occasione, insomma, per fare il punto su quello che è stato fatto – come i rattoppi dei tratti del Ravone rimasti scoperti, da via Andrea Costa a via Brizio, da via Zoccoli a via Montenero – e soprattutto su quello che c’è da progettare per il futuro, a partire dagli interventi di medio-lungo periodo in collina e da eventuali opere come vasche di laminazione e simili.

A partecipare all’incontro saranno anche gli assessori Matilde Madrid (Sicurezza urbana integrata) e Daniele Ara (Sicurezza idrica), con il patrocinio del Comune e del Quartiere e insieme con i consiglieri comunali Gian Marco De Biase del gruppo misto e Giacomo Tarsitano della lista Matteo Lepore sindaco. L’evento è organizzato dal Comitato Ravone sicuro con la partecipazione della parrocchia San Paolo di Ravone, Agesci, Plat e ‘Bologna for climate change’.

Le immagini dei bolognesi intenti a spalare il fango e a rimuovere quei detriti limacciosi insistono ancora a un anno dall’alluvione. Immagini indelebili raccontate anche dal documentario ‘Ravone’ di Giuliana Fantoni, residente del quartiere Porto-Saragozza, che nei giorni immediatamente successivi al 19 ottobre ha ripreso e documentato la voglia di ripartire e la tenacia di una città all’opera per fare fronte agli effetti devastanti del cambiamento climatico. Il documentario sarà proiettato durante il festival ‘Visioni Italiane. Concorso nazionale per corto, mediometraggi e documentari’, in calendario dal 10 al 16 novembre, inserito nella sezione ‘Visioni ambientali’. "Dopo che sarà stato proiettato al concorso cercheremo di organizzare una proiezione per la cittadinanza", aggiunge Luca Vianelli, portavoce del Comitato Ravone sicuro.

Francesco Moroni