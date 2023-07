Alluvione a Bologna, altri esposti per via Saffi. E via alla perizia sui puntelli

Bologna, 30 luglio 2023 - Si gonfia il fascicolo della Procura sul disastro di via Saffi a seguito del maltempo di maggio. Dopo l’esposto di Luca Vianelli, il titolare dei muri del centro estetico al civico 22 sotto i cui pavimenti è esploso il torrente Ravone inondando tutta la strada e portando con sé distruzione, danni e disagi, e quello presentato da Fratelli d’Italia, altri due si sono aggiunti, redatti da privati cittadini, entrambi residenti nel condominio travolto (in tutti i sensi) dall’alluvione.

Gli interventi di via Saffi di fronte al civico 22, dopo l’esondazione del Ravone

Un’iniziativa spontanea, che è andata ad aggiungersi all’inchiesta già aperta dalla Procura dopo il primo esposto, redatto dall’avvocato di Vianelli, Francesco Paolo Colliva. La pm titolare delle indagini è Francesca Rago.

E già qualcosa si sta muovendo: tra sopralluoghi e raccolta di informazioni sul danno causato dal Ravone (video) fuoriuscito da sotto il condominio di via Saffi 22, le forze dell’ordine coordinate dalla Procura sono al lavoro per chiarire se l’accaduto si sarebbe potuto prevenire o evitare e, in caso affermativo, di chi sia la colpa di quanto non è stato fatto a dovere. Fin dal primo momento infatti i residenti avevano chiesto a gran voce di sapere se il crollo del solaio sopra alle acque del fiume tombato fosse stato un evento eccezionale oppure esistessero delle responsabilità.

Nel frattempo e proprio per fare luce su questi punti, sono cominciati mercoledì scorso i sopralluoghi per la perizia tecnica del consulente civile del Tribunale delle Acque di Firenze e dei tecnici di parte, nominati un mese fa e chiamati a fare luce sulla stabilità dei famosi puntelli che il Comune aveva installato per reggere il solaio e che invece cedettero con la piena impetuosa portata dalle piogge dei primi di maggio. Gli ingegneri dovranno riferire dunque se questi sarebbero stati in grado di sostenere il manto stradale sopra al Ravone in attesa dei lavori per il tram, se la loro stabilità fosse stata correttamente monitorata prima del disastro e se un intervento diverso, anche temporaneo, avrebbe evitato il disastro dell’alluvione. Il risultato dell’accertamento tecnico è atteso tra cinque mesi. I danni dell’alluvione alla strada verranno documentati su carta, siccome sono stati nel frattempo ripristinati.

Infine, nell’esposto è stato inserito anche l’esito del sopralluogo dei vigili del fuoco eseguito dopo il disastro di due mesi fa e già inviato anche al Ministero dell’Interno. Il verbale rivelava come quel tratto di tunnel che ospitava il fiume sotterraneo fosse pieno di "detriti, quali ramaglie, sterpaglie, terreno, originati dall’intenso trasporto solido dovuto alla piena"; un’ostruzione potenzialmente "all’origine della sovrappressione che ha causato lo sfondamento del solaio di copertura in corrispondenza del negozio".

Insomma, ora la palla è in mano agli inquirenti, sotto l’occhio vigile dei residenti della zona, assetati di giustizia. Specialmente dopo il mancato inserimento di via Saffi tra le zone alluvionate destinatarie dei benefici previsti dal governo.