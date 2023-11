Alluvione, continua la visita di Figliuolo nel bolognese: “Solo se si lavora insieme si vince”

San Lazzaro (Bologna), 9 novembre 2023 – Associazioni e istituzioni hanno accolto, nella centrale piazza Bracci di San Lazzaro, il commissario straordinario, il generale Paolo Francesco Figliuolo che oggi, per la seconda giornata di fila, ha in programma di visitare il territorio metropolitano bolognese.

Il commissario prosegue come da programma, nonostante la polemica scatenatesi ieri tra il commissario e gli amministratori locali a cui Figliuolo ha replicato in poche parole: “Voglio lavorare in maniera positiva e collaborativa. Solo se si lavora insieme si vince”.

Dunque partito da San Lazzaro per poi passare a Ozzano, il generale poco dopo le 8 ha trovato ad aspettarlo ai piedi del Municipio il vicesindaco metropolitano Marco Panieri, il sindaco di San Lazzaro Isabella Conti, e parte della sua Giunta, la Polizia Locale e i carabinieri della Locale Compagnia, oltre che le principali associazioni: le Gev, i Rangers, volontari della Pubblica Assistenza di Ozzano e San Lazzaro e Aisa-Protezione Civile.

Il generale Figliuolo assieme ai sindaci del territorio metropolitano nel suo secondo giorno di visita

“Il dialogo è sempre stato franco, diretto e trasparente tra istituzioni e insieme abbiamo potuto vagliare tante criticità per emergenze immediate ma anche per una previsione per una futura prevenzione - ha dichiarato il sindaco Conti -. Il fatto che veda e faccia un sopralluogo nelle zone interessate può generare sempre ulteriori spunti e sono estremamente grata al commissario e alla Regione”.

“Una riunione operativa, quella tenutasi poco fa con i sindaci in Municipio a San Lazzaro, dal mio punto di vista molto interessante e con ottimi spunti per tutti - dichiara il generale Figliuolo -. Una riunione atta a scambiarsi idee e spunti e atta anche a chiarire ai sindaci quale può essere il supporto tecnico e amministrativo per richiedere le risorse stanziate”.

Figliuolo, poi, poco prima di spostarsi al Farneto per incontrare il Comitato locale, ha aggiunto: “Seguirà un’altra ordinanza con una nuova somma urgenza che nei prossimi giorni invierò alla Corte dei Conti. Questo è fondamentale ed è la differenza tra un’emergenza come il terremoto e un’alluvione: quest’ultima infatti a differenza del primo fenomeno, che viene subito perimetrato, necessita di monitoraggio e continue nuove parametrazioni. Le frane si muovono rendendo un intervento necessario, in poco tempo, una somma urgenza ad esempio. Come abbiamo constatato in alcune zone i cui interventi ora sono diventati somma urgenza e che ci appresteremo a coprire”.

Figliuolo a Ozzano

Una volta arrivato a Ozzano, il generale ha avuto un toccante incontro con un alpino della locale associazione poi ha visitato via del Poggio e Tolara di sopra. Il vicesindaco Elena Valerio ha anche mostrato al generale le aree collinari maggiormente colpite prima del sopralluogo.