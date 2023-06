Alluvione, Zuccher onora le vittime

L’Arma compie 209 anni. E lo fa nel silenzio di una cerimonia sobria, per rispetto alle vittime dell’alluvione, "un gesto semplice – ha detto il comandante regionale, generale Massimo Zuccher – di vicinanza e solidarietà, anche per ringraziare i tanti enti, corpi e volontari che con noi e insieme a noi hanno saputo prestare e tutt’ora prestano aiuto alle popolazioni di quelle terre". Una corona è stata deposta di fronte al monumento per i carabinieri caduti in servizio. Con Zuccher presente il comandante provinciale Rodolfo Santovito e le autorità civili e militari cittadine.