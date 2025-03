Alluvioni e riduzione del rischio. Premiato Blöschl, docente di Unibo. Si aggiudica il ’Nobel dell’acqua’

Su un punto insiste Günter Blöschl: "Per avere meno danni, bisogna investire in prevenzione. Prendere sul serio la minaccia, gestire il rischio, prima che le catastrofi si verifichino". Idrologo, professore di Unibo e dell’Università della Tecnologia di Vienna, ha vinto lo Stockholm Water Prize, premio internazionale che, per il suo prestigio, è considerato il ‘Nobel dell’acqua’. La previsione e la riduzione del rischio di alluvioni, le strategie di gestione delle risorse idriche e lo studio dei processi idrologici a livello regionale sono i temi del lavoro di Blöschl, riconosciuto come un pioniere dell’ingegneria idraulica. È anche cofondatore della socio-idrologia, un nuovo ramo dell’idrologia che inserisce il ruolo degli individui all’interno del ciclo dell’acqua. Con i suoi studi ha dimostrato la correlazione tra cambiamento climatico e rischio idraulico.

Professore, i nostri territori sono stati colpiti da due alluvioni nel giro di poco più di anno. Quali sono i fattori che espongono la città al rischio idraulico? "Bologna è un caso particolare. Ha tre reti d’acqua connesse tra loro in modo molto complicato. La prima cosa che si dovrebbe fare è capire meglio la direzione che prende l’acqua all’interno delle reti, successivamente è possibile prendere delle misure sul rischio".

In che modo? "Costruendo argini o casse di laminazione. Attraverso una pianificazione regionale si deve studiare il territorio per capire dove costruire e dove non farlo. Sono tante le misure che possono essere messe in campo, ma uno dei problemi, in Italia, è che i processi sono molto lenti. Dobbiamo prendere sul serio questa minaccia. Posso fare un’osservazione?".

Prego. "Siamo bravi nell’adattarci ad eventi che già abbiamo vissuto. Lo siamo molto meno nell’adattarci a eventi che devono ancora arrivare. Le piene aumentano, ed è un problema, perché non abbiamo mai vissuto eventi di questa portata. Il processo è psicologico e politico".

Si riferisce della gestione dei fondi. Bisognerebbe investire di più in prevenzione? "Esattamente: costa tanto, ma bisogna investire prima che arrivino le calamità".

Pensa che ci sia poco ascolto da parte delle istituzioni? "Sì, perché è un argomento spinoso, non molto attrattivo".

Quale sarebbe la prima opera da realizzare a Bologna, investendo in prevenzione? "Aumentare la dimensione della fognatura in alcuni luoghi e la potenzialità di stoccaggio dell’acqua per immagazzinare parte del deflusso. Sarebbe costoso ma fattibile. E non sortirebbe troppi effetti sull’aspetto del centro storico".

Con che spirito accoglie lo Stockholm Water Prize, che le sarà consegnato dal re Carlo XVI Gustavo di Svezia? "Sono contento venga riconosciuta l’importanza di questo lavoro. Spesso si parla di cambiamento climatico e piene dei fiumi soltanto dopo un’alluvione. Dobbiamo invece iniziare a occuparcene sempre".

Amalia Apicella