Alluvioni, siccità e altri disastri in biblioteca

In partenza ’Clima Comune’, la rassegna di BiBest Biblioteche Pianura Est dedicata al cambiamento climatico: 49 appuntamenti su clima e ambiente nei 15 Comuni del Distretto Pianura Est tra settembre e dicembre. Come si è sperimentato con le ripetute, drammatiche alluvioni che hanno colpito la Bassa bolognese, ogni giorno i fenomeni climatici estremi colpiscono ogni angolo del mondo: alluvioni devastanti, ondate di calore e roghi che divorano intere foreste. Il quadro che emerge è allarmante e la tendenza sembra inarrestabile.

Nel corso di sedici mesi tra maggio 2023 e ottobre 2024, i territori del Distretto, e non solo, hanno subito l’impatto di quattro eventi alluvionali: precipitazioni eccezionali si sono concentrate in pochissimi giorni, alternandosi a prolungati periodi di arsura. È dalle 16 biblioteche del Distretto Pianura Est coordinate da Castenaso, centri promotori di conoscenza, approfondimento e scambio, che nasce un progetto di rete con l’obiettivo di promuovere una riflessione consapevole e critica sul tema del cambiamento climatico e più in generale sulle problematiche ambientali.

Un calendario comune di oltre 40 appuntamenti a partire da settembre affronta l’argomento da diversi punti di vista, con molteplicità di approcci e linguaggi: laboratori e attività di riciclaggio creativo rivolte ai bambini, presentazioni di libri e incontri con autori, conferenze-spettacolo, mostre e reading letterario-musicali, eventi, performance, docufilm, swap party e tanto altro ancora. Si parte il 16 settembre alle ore 20.30 in biblioteca a Molinella con ‘Di fronte all’orso - Il conflitto, i risvolti culturali, il pensiero ecologico’, presentazione del libro di Gabriele Bertacchini. Il 17, a Budrio, ‘Camminare le parole’, uno spettacolo teatrale tra poesia, musica e gesto ancestrale del camminare. Il 20 settembre alle 10.30 alla biblioteca di San Pietro ‘15 cose che posso fare per il mio pianeta’, un laboratorio per bambini dai 4 ai 7 anni.

Tra gli altri appuntamenti si segnala il 3 ottobre alle 21 alle Torri dell’Acqua di Budrio ‘Gli uomini pesce’. Wu Ming 1 dialoga con Simona Vinci sul suo ultimo libro. Il 6 ottobre, alle 9, all’Ic di Malalbergo Baricella ‘Conoscere la biodiversità per proteggerla. Le specie aliene invasive: cosa sono’, una conferenza per ragazzi della scuola secondaria di primo grado a cura di Sustenia. Il 7 ottobre alle ore 20.45 a San Pietro l’appuntamento ‘Spreco zero: educazione alimentare e diritto al cibo’ con il professore Andrea Segrè.

Zoe Pederzini