Alluvioni, stop mutui per altri dodici mesi

L’Abi ha appena diffuso una lettera circolare alle banche associate nella quale segnala che sono state pubblicate – sul sito web del Dipartimento della Protezione Civile nazionale –, le delibere del Consiglio dei ministri con le quali sono prorogate per 12 mesi le misure di sospensione delle rate dei mutui previste dalle ordinanze del capo della Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati in Emilia-Romagna dal 17 settembre e dal 17 ottobre 2024 e nelle Marche dal 18 settembre dell’anno scorso. Lo si legge in una nota. Le ordinanze della Protezione Civile fanno riferimento all’accordo sottoscritto dall’Abi, dalla Protezione civile e dalle associazioni dei consumatori per assicurare la tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali.

(nella foto, Antonio Patuelli, presidente dell’Abi)