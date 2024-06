Alma Mater, Clavenzani lascia la cattedra: l’ultima lezione dedicata a ‘Happy Hand’

Una carriera per i suoi studenti. Una carriera all’insegna dell’amore e per gli animali. Dopo 35 anni di insegnamento, lascia la propria cattedra Paolo Clavenzani (foto), professore ordinarie di Anatomia degli animali domestici all’Alma Mater. Va in pensione, salutando i suoi studenti con un ultimo, speciale momento arricchito non solo dai saluti di chi lascia la professione di docente, ma anche da un tocco personale.

"Ho voluto dedicare la mia ultima lezione condividendo con i miei studenti un’esperienza personale che ho vissuto lo scorso anno: una manifestazione dell’associazione Happy Hand – racconta Clavenzani –. È un evento nel quale vengono prese in considerazione le disabilità, con lo scopo di raccogliere fondi. Ho raccontato ai miei studenti di come ci stia stata per la primissima volta una sfilata mondiale di cani con disabilità, oltre 200 animali adottati. Un mio amico, Lorenzo Sani, presidente dell’associazione, è venuto a parlare in aula ed è stato bellissimo".

Non solo, perché il professor Clavenzani ha voluto raccontare anche il percorso che l’ha visto diventare uno dei decani dell’Anatomia veterinaria di Bologna e non solo: "Ho parlato dei miei predecessori: Valentino Chiodi, Ruggero Bortolami, Emilio Callegari, Alba Veggetti. Sono stati loro i miei maestri e io, nella mia ultima lezione, ho voluto trasmettere la loro eredità".

fra.mor.