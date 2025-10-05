Il paradigma della violenza

Valerio Baroncini
Il paradigma della violenza
Bologna
CronacaAlma Mater, il restyling. Bernini punta 8,5 milioni sui gioielli della ricerca
5 ott 2025
AMALIA APICELLA
Cronaca
Alma Mater, il restyling. Bernini punta 8,5 milioni sui gioielli della ricerca

Dal polo Navile alle serre di Agraria, passando per le sedi di Ozzano e Cesena. Progetto Iris del Miur, ecco i fondi: "Bologna città vocata all’innovazione".

Oltre 8,5 milioni di euro. È il finanziamento messo in campo dal Ministero dell’Università e della Ricerca per l’Alma Mater nell’ambito del progetto Iris (infrastrutture per la Ricerca e l’innovazione della società). Il piano ha un duplice obiettivo: da un lato modernizzare, mettere in sicurezza e rendere più sostenibili gli spazi dedicati alla ricerca; dall’altro, trasformare i risultati in opportunità concrete per studenti, imprese e società.

Gli oltre 824mila metri quadrati di patrimonio edilizio, distribuiti tra Bologna e la Romagna, con edifici storici di grande valore, necessitano di interventi mirati in termini di sicurezza ed ecosostenibilità. Grazie al cofinanziamento del Ministero, il progetto Iris punta a concentrare le attività sperimentali più avanzate in poli moderni e ben attrezzati, valorizzando al tempo stesso le sedi storiche e ampliando gli spazi dedicati alla ricerca.

Gli interventi previsti porteranno a circa 4.800 metri quadrati in più, destinati alla ricerca, pari a un +3% rispetto alla disponibilità attuale. Tra le principali azioni in programma: il completamento del Polo Navile per il trasferimento dei laboratori di Farmacia e Biotecnologia; la realizzazione di un nuovo polo tossicologico dotato di depositi e strumentazioni all’avanguardia; la creazione della nuova sede unica del dipartimento di Psicologia a Cesena; il potenziamento del Tecnopolo agroalimentare, sempre a Cesena; nuove strutture per la ricerca biomedica a Ozzano dell’Emilia e le serre sperimentali per il dipartimento di Agraria.

"L’università – ha sottolineato Anna Maria Bernini, ministra dell’Università e della Ricerca – è il luogo in cui il Paese progetta il proprio futuro, facendo dialogare conoscenza, ricerca, innovazione e impresa. A Bologna, culla dell’università, questa vocazione trova la sua espressione più autentica. L’investimento sostenuto dal Ministero rafforza un percorso che sta facendo di questa città un laboratorio d’avanguardia: dalla AI Factory, che avvicina l’intelligenza artificiale a studenti e imprese, al Tecnopolo, cuore delle grandi infrastrutture scientifiche, passando per il Centro Nazionale Hpc, che con il supercalcolo rafforza la leadership europea, fino all’Università Onu, che proietta Bologna in una dimensione globale e inclusiva della conoscenza".

Il rettore dell’Università di Bologna, Giovanni Molari, ha detto di accogliere con "soddisfazione e riconoscenza il finanziamento del Ministero, che promuove e sostiene una linea programmatica fondamentale dell’Unibo e del suo Piano strategico 2022-2027. Il potenziamento delle infrastrutture è una premessa fondamentale allo sviluppo della qualità della ricerca, alla sua innovazione, alla sua capacità di stabilire sinergie internazionali, nazionali e locali sempre più forti, tanto con altri enti di ricerca quanto con realtà sociali e imprenditoriali che sempre più comprendono la funzione determinante del dialogo con l’Università".

