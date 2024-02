Alma Mater. Il viaggio alla scoperta delle figlie Unibo

Questa mattina alle 10.30, prosegue il ciclo di appuntamenti dell’Ateneo pensati per la Festa della donna. In programma oggi c’è la visita guidata Figlie dell’Alma Mater. Dalla prima docente alle studentesse di oggi, per percorrere la secolare storia delle donne dell’Ateneo e ricostruire il loro importante contributo, attraversando i prestigiosi e significativi spazi di Palazzo Poggi e dei suoi musei. Lunedì, alle 15.30, all’Auditorium DamsLab, si svolgerà la tavola rotonda del progetto Kaleidos, Donne e scienza, quale narrazione?.