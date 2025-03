Alma Mater sempre al top. Prima in Italia per 19 volte nelle singole discipline

Prima in Italia per 19 volte, una in più dell’anno scorso. L’Università di Bologna (nella foto il rettore Giovanni Molari) è l’ateneo che ottiene il maggior numero di primati a livello nazionale nella nuova edizione del QS World University Rankings by Subject, la classifica che valuta il posizionamento degli atenei nelle singole discipline.

L’Alma Mater è prima in Italia per: Agriculture & Forestry, Anthropology, Chemistry; Communication & Media Studies; Dentistry; Earth & Marine Science; Education; English Language and Literature; Geography; Geology; Geophysics; History; Hospitality and Leisure Management; Law; Linguistics; Modern Languages; Sport-related Subjects; Statistics & Operational Research; Veterinary Science. Non solo: l’Alma Mater è per sei volte tra i primi 50 atenei al mondo. Le discipline nella top 50 mondiale sono: Classics & Ancient History (25° posto), Archaeology (41° posto), Law (41° posto), Geography (43° posto), Modern Languages (43° posto), Veterinary Science (44° posto). E si posiziona tra il 51esimo e il 100esimo posto in 16 discipline e tra il 101simo e il 260esimo posto in 25 discipline.

Nel complesso, a dimostrazione dell’alta qualità diffusa e della sua anima multidisciplinare, l’Alma Mater è presente nella classifica con 47 discipline, una in più dello scorso anno (Marketing) e in 11 casi migliora il suo piazzamento.

Tra i risultati più rilevanti, guadagna 9 posizioni il settore Mathematics, 8 posizioni Agriculture & Forestry ed entra nella top 50 della classifica il settore Geography. Guardando invece alle cinque macroaree della classifica, l’Unibo si conferma nella top 50 mondiale con Arts & Humanities (42° posto, 8 in più rispetto allo scorso anno) e tra i primi 100 atenei al mondo in Social Sciences & Management (64° posto), Natural Sciences (94° posto) e Life Sciences & Medicine (99° posto), mentre la macroarea Engineering and Technology arriva al 111° posto mondiale.

Nell’ultima edizione della classifica generale, QS World University Rankings (pubblicata a giugno 2024), l’Università di Bologna ha raggiunto la 133esima posizione su oltre 1.500 istituzioni internazionali: il migliore piazzamento da quando esiste la classifica e arriva con un balzo in avanti di 21 posizioni rispetto all’anno precedente. A livello europeo, l’Alma Mater ha guadagnato 30 posizioni in un anno e raggiunto il 48esimo posto (QS World University Rankings – Europe).

Il QS World University Rankings by Subject utilizza i dati raccolti per il ranking globale QS, pubblicato a giugno 2024. Per ciascuna delle discipline in classifica e delle cinque macroaree, il punteggio assegnato a ogni ateneo è frutto della diversa ponderazione di cinque indicatori: Academic Reputation Survey; Employer Reputation Survey; Citations per Paper; H-Index; IRN – International Research Network (pubblicazioni con co-autori internazionali).