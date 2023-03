Alma Mater, un’altra laurea con lode Lo studio: è tra le migliori al mondo

di Francesco Moroni

L’Alma Mater sempre più in vetta tra le eccellenze accademiche mondiali. Un’offerta universitaria di alta qualità, che permette all’ateneo di conquistare alcuni primati a livello nazionale e internazionale e continuare un percorso di miglioramento che dura ormai da anni. L’ultima indagine del ‘QS World University Rankings by Subject’, una delle classifiche più rinomate di tutto il mondo, questa volta con un focus specifico sui vari insegnamenti, è solo l’ultimo di una lunga serie di indicatori ad attestare il valore degli studi universitari in città: l’Alma Mater è tra i primi 100 atenei a livello globale in 26 diverse discipline.

In quattro casi, raggiunge addirittura la top 50 mondiale: è al 25esimo posto in Storia classica e antica, al 34esimo posto in Archeologia, al 42esimo posto tra le facoltà di Giurisprudenza e al 38esimo per quanto riguarda Lingue moderne. Non solo: con 17 primati a livello nazionale, è anche l’ateneo più premiato in Italia. Oltre alle punte di diamante già citate, l’Unibo è la migliore del nostro Paese in Agricolture e silvicoltura, Odontoiatria, Antropologia, Geografia, Geologia, Geofisica, Amministrazioni e politiche pubbliche, Statistica, Chimica, Media e comunicazione, Scienze marine, Linguistica, Educazione, Teologia, Studi religiosi e Didattica dello sport. Nel complesso, è presente tra i primi 200 posti della graduatoria in 44 discipline.

Per quanto riguarda invece le cinque macroaree disciplinari del ranking, l’università è nella top 100 mondiale per ‘Arts & Humanities’ (48° posto), ‘Social Sciences & Management’ (65°), ‘Natural Sciences’ (88° posto), ‘Life Sciences & Medicine’ (96° posto) e ottiene la posizione 108 per Engineering & Technology. "Questi risultati confermano la qualità dell’Alma Mater in diverse categorie - commenta il rettore Giovanni Molari -. Un’ulteriore dimostrazione della grande reputazione dell’ateneo a livello internazionale, in un quadro trasversale. Queste classifiche, inoltre, sono molto influenzate dal numero degli studenti, ed è quindi ancora più significativo posizionarsi così in alto anche con una grande quantità di iscritti".

La classifica si basa su cinque indicatori, declinati attraverso persi diversi per ognuna delle discipline considerate: reputazione accademica, preparazione dei laureati che vengono assunti, impatto scientifico nelle ricerche, ‘H-index’ (un indicatore che valuta sia l’impatto scientifico, che la quantità dei prodotti di ricerca realizzati) e IRN – International Reasearch Network, che monitora la rete dei co-autori internazionali dell’ateneo.