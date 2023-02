Alopecia, contributi per le parrucche

In Emilia-Romagna al via le domande per aver accesso ai contributi per l’acquisto di parrucche riservati a chi soffre delle forme gravi di alopecia areata. Una malattia autoimmune che causa l’improvvisa perdita a chiazze di peli e capelli, colpisce circa l’1% della popolazione, nelle forme più acute ha un andamento altalenante e imprevedibile e può durare per anni, arrivando a cronicizzarsi. Un aiuto a queste persone arriva dalla Regione che mette a disposizione 220mila euro. Il contributo, che non può superare la spesa realmente sostenuta, è di massimo 400 euro ed è destinato all’acquisto di una sola parrucca. Le richieste possono essere presentate fino al 31 ottobre 2023, salvo esaurimento dei fondi dedicati. Possono fare richiesta anche coloro che hanno già acquistato una parrucca nel 2022. "Le parrucche sono veri e propri presidi sanitari che garantiscono un miglioramento delle condizioni psicologiche e relazionali durante la malattia", spiega Raffaele Donini, assessore alle Politiche per la salute.

Gli interessati devono presentare la domanda all’Ausl di Bologna inviandola esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected]

bologna.it.