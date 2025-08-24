Tragedia sulle Alpi, precipita da 3mila metri: chi è il bolognese morto in vacanza

Bologna, 25 agosto 2025 – Era nelle Alpi, in compagnia di amici. Stava passeggiando a una quota di 2.900 metri, quando improvissamente è scivolato ed è precipitato giù, ruzzolando per oltre 100 metri. Un volo che non gli ha lasciato scampo dopo aver sbattuto più volte, anche la testa, su rocce e sassi. È morto così Luigi Valtancoli, 74 anni, residente a Ozzano. Una tragedia nel pomeriggio di montagna estiva, una meta sempre più desiderata dai turisti.

Valtancoli si trovava nel sentiero 105, che da Dos dei Cembri sale al Monte Vioz in valle di Pejo (gruppo Ortles Cevedale). Provincia di Trento, al confine con la Lombardia, nelle Alpi. Intorno alle 15 però è scivolato improvvisamente. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe appoggiato male un piede, perdendo l’equilibrio.

Il 74enne stava scendendo con un gruppo di persone quando, all’altezza del Dente del Vioz, a una quota di 2.900 metri, è caduto ed è ruzzolato per oltre 100 metri. Gli escursionisti che erano con lui hanno immediatamente chiamato il 112. La Centrale unica di emergenza ha chiesto l’intervento dell’elisoccorso, attivando la stazione di Pejo del Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino, preallertando la stazione Valle di Sole per eventuale supporto, mentre alcuni soccorritori, già sul posto per un precedente intervento – in questo caso un malore –, si riportavano in quota. L’elicottero però, a causa delle condizioni meteo avverse e vista la scarsa visibilità, non è riuscito a raggiungere il target ed è quindi sbarcato più in basso con l’equipe sanitaria.

L’uomo così è stato raggiunto dai soccorritori che hanno però trovato la persona ormai senza vita. Valtancoli è morto sul colpo. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione Cogolo Pejo per i rilievi del caso e per chiarire la dinamica del decesso. Anche l’Arma della compagnia di Cles è intervenuta. Avvisato il pm di turno sull’accaduto, da parte dell’autorità giudiziaria è subito arrivato il nulla osta per il trasferimento a valle della salma. Sotto choc gli escursionisti che erano con lui.