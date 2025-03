Alta tensione pure sul Passante: "Inadempienze dal ministero"

Non solo tram. Anche sul destino del Passante il braccio di ferro tra Comune e Regione da un lato, e ministro delle Infrastrutture dall’altro, va avanti senza tregua. Sabato Salvini aveva dato una robusta frenata all’allargamento di tangenziale e A14 ("Bisogna capire che intenzioni ha Autostrade per l’Italia che parla, parla e parla da tempo"), e ieri sia viale Aldo Moro sia Palazzo d’Accursio hanno risposto al titolare del Mit.

Di "stupore" hanno parlato il presidente regionale Michele de Pascale e l’assessora ai Trasporti Irene Priolo (nella foto), invitando il governo a "dare una linea chiara per arrivare a un risultato", mentre il sindaco Lepore ha usato parole più dure. "Salvini è venuto a dirci che ha perso il controllo su autostrade e sulle concessioni autostradali – ha affondato il primo cittadino –, perché non è in grado di far rispettare quelli che sono gli accordi presi. Questo significa che ci sono 3 miliardi e mezzo di euro dei cittadini bolognesi dentro le concessioni autostradali, già impegnati con le conferenze di servizio chiuse per il Passante e che si stanno mano a mano perdendo. Questo è venuto a dirci ieri (sabato; ndr) e mi auguro che lo abbia fatto solo perché a Genova si deve votare e quindi in qualche modo voleva dare un messaggio ai genovesi, assicurando che questi soldi andranno sulla Gronda di Genova". Sul Passante, ha aggiunto Lepore "a questo punto bisogna fare chiarezza: ci sono queste risorse? Il governo intende fare l’opera o no? Noi abbiamo, assieme al presidente de Pascale detto che aspetteremo fino a quest’estate, fino a giugno. Io ho già pronta una lettera con tutte le inadempienza del Ministero e di Autostrade e di sicuro già nei prossimi giorni la spedirò per fare chiarezza".