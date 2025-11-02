Alta tensione sull’emergenza casa. Marcatili: "Non è solo colpa dei b&b. Ora un asse tra pubblico e privato"

L’emergenza abitativa non è solo colpa degli affitti brevi e il social housing (cioè l’Edilizia residenziale sociale) da solo non basta. Marco Marcatili, economista, presidente di Caab e direttore di Lombardini22, la prima società di progettazione di architettura e ingegneria d’Italia, lancia la ’sua’ operazione verità.

Se non ci sono alloggi in città è o no colpa degli airbnb?

"Intanto una premessa. Se a Bologna c’è un’emergenza abitativa è perché negli anni è diventata più attrattiva per studenti, lavoratori e turisti. Peccato che a fronte di questa evoluzione non si sono programmati nuovi alloggi, mentre quelli che potrebbero essere disponibili non sono utilizzati. Sotto le Torri si parla di circa 20mila alloggi".

Per rimetterli ’in vita’ c’è la Fondazione abitare del Comune...

"Che va benissimo, infatti. Ma dev’essere usata subito, non c’è tempo da perdere".

Quindi prima di demonizzare i b&b, si deve trovare una soluzione per gli alloggi sfitti?

"Basti pensare ai numeri: a fronte di 20mila alloggi non utilizzati, quelli forniti da airbnb sono 5mila. Poi è chiaro che gli affitti brevi, concentrati nel centro storico, fanno aumentare i canoni di locazione. Da qui la necessità di una regolamentazione".

Ammesso tutto questo, che cosa propone?

"Negli ultimi anni la risposta è stata: ’facciamo social housing’. Bene, peccato che tra il costo dell’area, i costi di demolizione e costruzione, poi di riqualificazione e bonifica, spesso il valore in uscita degli immobili è superiore del 30% rispetto a quanto le famiglie destinatarie di quell’intervento possono permettersi in base al proprio reddito. La sostenibilità, ha calcolato Lombardini22, è quella di 10 euro al giorno a persona, circa 600 euro al mese per una coppia. Morale: serve un intervento nazionale per agire su questi fattori, contenendo così i costi".

E il mondo delle imprese che ruolo può giocare?

"Le imprese, penso a Bologna, sono disponibili a fare la loro parte per garantire alloggi ai propri dipendenti. Per questo serve la collaborazione tra pubblico e privato. Il pubblico da solo non ce la fa a gestire questa emergenza e lo stesso vale per il privato. In base a questo assunto, mi dedicherò a un progetto ad hoc su Bologna per Lombardini22".

Su sfratti, occupazione e conseguente polemica politica che cosa risponde?

"C’è una corresponsabilità sul tema dell’abitare. Bologna è il luogo della coesione, lo sfratto di via Michelino ’sporca’ la sua immagine. Ha ragione Pier Ferdinando Casini: non servono gli scontri ideologici, ma ci si deve impegnare tutti a trovare soluzioni".

Bologna rischia di diventare come Milano sul tema casa?

"No. Perché Bologna ha scelto di essere la città di tutti i redditi e di tutte le generazioni, pop e rock. È chiaro, però, che se si lascia fare tutto al mercato come successo a Milano il rischio c’è...".