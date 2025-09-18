Alta Velocità a ostacoli: "Comoda e funzionale": "Ma si può migliorare"

L’Alta Velocità a Bologna cambierà volto con nuovi servizi, bar e attività. A spiegarlo è stata Grandi Stazioni Retail, sottolineando la differenza di presidi tra la parte superiore della stazione, dedicata a treni regionali e Intercity, e l’area sotterranea riservata all’AV. È previsto un nuovo punto ristoro e i locali già presenti andranno incontro a un restyling e, nei prossimi mesi, inizierà un intervento di rifacimento delle toilette. Inoltre, Grandi Stazioni Retail ha fatto sapere che non si escludono correttivi sulla cartellonistica, spesso ritenuta dai viaggiatori poco chiara o fonte di confusione. Siamo andati all’uscita della stazione Av per chiedere ai viaggiatori cosa pensano dei servizi e degli spazi dedicati all’Alta Velocità, snodo centrale per chi si sposta per lavoro, per viaggi di piacere e per i tanti turisti che arrivano in città.

C’è chi ha confermato la "leggenda" che nella stazione ci si perda facilmente. Catalin Fanaro ammette: "Mi sono perso appena sceso dall’alta velocità, devo prendere un altro treno e sto cercando di capire in che direzione andare". Un’impressione condivisa da Margherita Marsili, abbonata AV per la tratta Bologna Padova, dunque frequentatrice dell’hub ‘sotterraneo’: "Vedo tantissima gente che si perde in stazione, soprattutto quando dall’alta velocità devono raggiungere la parte superiore dedicata ai treni regionali. Credo sia questo il passaggio che crea più confusione, ancora più dell’uscita"

Non mancano però le voci opposte, come quella di Sara Fahil: "Sto andando adesso a prendere l’alta velocità e mi è già capitato in passato, penso sia tutto comodo e ben organizzato. Di solito c’è la leggenda che ci si perda, invece mi sono sempre trovata bene: è una buona stazione, con ottimi servizi". Dello stesso parere Massimo Gilardi: "Per me è comodissima, la uso frequentemente per raggiungere clienti sia a Roma sia a Milano. È comoda e con altissima frequenza: rispetto a 15 anni fa è stata una rivoluzione". Segue anche Alex Haxhiraj: "Sono di Vaiano, vicino a Firenze, e preferisco prendere l’Alta Velocità qui piuttosto che a Firenze, anche per la maggiore disponibilità di treni". Jacopo Di Antonio, invece, mette in luce sia i lati positivi sia le criticità: "Funziona molto bene l’AV qui, è uno snodo importante e una città collegata benissimo – dice –. Ma la stazione sotterranea non è proprio comoda da raggiungere e le indicazioni non sono molto chiare; per il resto, però, mi trovo benissimo".

Tra gli utenti, anche tantissimi turisti. Sandra Burgaleta, alla sua prima volta in città, nota: "A primo impatto la stazione mi è sembrata funzionale, forse ci sarebbe bisogno di più personale a cui chiedere indicazioni nella parte dell’alta velocità". In viaggio con lei, c’è Jairo Horillo: "Arriviamo da Verona e Bologna è risultata molto comoda da raggiungere: nessun problema né ritardi. Una volta arrivati, abbiamo trovato facilmente l’uscita e anche la presenza di punti bar e ristoro ci è sembrata valida". Anche Greta Aviloff, italiana che però vive a Parigi, racconta la sua esperienza: "È la mia prima volta a Bologna con l’Alta Velocità. Non mi sono persa, perché ho semplicemente seguito il flusso dei passeggeri. Ora però devo capire come arrivare ai taxi".

E sulla cartellonistica note positive da due turisti canadesi di Vancouver. Per Michela Smart, nonostante "parliamo solo inglese, siamo riusciti a capire i cartelli. La stazione ci è sembrata facile da girare". Le fa eco Tanner Fisher: "Sono impressionato dall’alta velocità in Italia. In Canada abbiamo un servizio simile, ma limitato alle grandi città. Qui invece abbiamo raggiunto comodamente tutte le mete che volevamo, e Bologna è centrale in questo: i servizi in stazione sono validi, ed è facile capire come muoversi".