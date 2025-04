Alta Velocità, croce e delizia: "Ci sono troppi ritardi": "Ma è un servizio comodo"

Bologna, 9 aprile 2025 – "I ritardi sono all’ordine del giorno". "Non c’è più un treno che arriva in orario". "Il rapporto qualità-prezzo sta diventando insostenibile". Bastano queste tre frasi – raccolte tra i viaggiatori che ogni giorno utilizzano i treni dell’Alta Velocità per lavoro, studio o svago – per restituire il malumore diffuso tra i binari, sebbene ci siano anche molti viaggiatori soddisfatti del servizio e della possibilità di raggiungere in poco tempo destinazioni molto distanti tra loro con un viaggio di poche ore. I ritardi sempre più frequenti e i disagi, come quello di sabato scorso sull’asse Milano-Roma (che ha comportato fino a 60 minuti di ritardo), impattano però molto negativamente sull’esperienza di viaggio.

E in effetti, se si trascorre una mattinata qualsiasi nella stazione sotterranea di Bologna Centrale Alta Velocità, snodo chiave della rete, non è difficile sentire l’altoparlante annunciare ritardi in serie mentre gli sguardi dei passeggeri sono fissi sui tabelloni luminosi.

Tra i viaggiatori in attesa, Francesca Stillitano rompe il ghiaccio: "Sono una pendolare e purtroppo mi capita di viaggiare spesso con i treni dell’alta velocità per lavoro. Percorro la tratta Venezia-Bologna e i ritardi sono all’ordine del giorno. Qualche giorno fa il treno era in ritardo di quasi mezz’ora, un disagio che mi ha fatto perdere la coincidenza e un appuntamento. E anche oggi ci sono ritardi, viaggiare in questo modo non dà tranquillità". Piero Casali, anche lui pendolare, afferma: "Per lavoro viaggio quotidianamente con i treni dell’alta velocità sulla tratta Bologna-Roma. Oggi ho un’ora di ritardo già programmata per via dei lavori: il treno sarà deviato sulla linea tradizionale.". Anche per Serena Paradiso i ritardi e i disagi sono nella norma: "Percorro spesso la tratta Napoli-Bologna-Ancona: un incubo. I ritardi mi fanno perdere sempre le coincidenze. E poi sull’asse Est-Ovest d’Italia i collegamenti con le Frecce sono quasi inesistenti. Se vuoi viaggiare comodo e tranquillo, devi pagare molto. Ma anche in seconda classe è quasi impossibile lavorare al computer".

Accanto ai ritardi, un altro tema emerso tra i passeggeri è proprio la qualità del viaggio. Francesca Fornari sottolinea: "La mia esperienza è mediamente positiva, ma ciò che pesa sono le condizioni dentro le carrozze: i sedili sono troppo stretti, soprattutto se si vuole lavorare". Secondo molti viaggiatori, alla base dei ritardi c’è un sistema ferroviario troppo carico: "Passano troppi treni su una rete poco efficiente, se non addirittura satura – denuncia Bruno Strusciolo –. Basta un intoppo per far saltare tutto".

La soluzione? Per Giampaolo Caputi, "Trenitalia dovrebbe investire di più su rete e mezzi, che spesso sono guasti". Ma c’è anche chi, almeno per ora, ha viaggiato senza intoppi. Come Antonella De Vincenzo: "Sono di Napoli e più volte durante l’anno prendo l’Alta Velocità per venire all’ospedale Sant’Orsola per motivi di salute. A volte ci sono stati ritardi, ma altre il treno è stato puntualissimo. Quindi, aldilà di qualche ritardo di poco conto, mi sento di dire che la mia esperienza è positiva".

Infine, Luigi Martelli, venuto da Roma a trovare la figlia che studia a Bologna racconta: "Stiamo tornando a Roma, viaggeremo con Italo. Per ora nessun ritardo o inconveniente. Anche all’andata siamo partiti e arrivati puntuali. Una sola volta, vicino Firenze, abbiamo avuto un ritardo a causa del maltempo. Ma nel complesso, la nostra esperienza è positiva". La prende con filosofia anche l’ex calciatore e dirigente sportivo Salvatore Bagni: "Viaggio sulla tratta Bologna-Napoli tutti i lunedì da trentotto anni e mi trovo bene – spiega –. Qualche rallentamento c’è, specie quando ci sono lavori, come ora tra Settebagni e Roma. Pensare di viaggiare senza nessun intoppo oggi non è concepibile. Il segreto è partire molto in anticipo, così, anche con i ritardi, arrivo sereno".