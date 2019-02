Bologna, 15 febbraio 2019 - “Sono stati già effettuati degli interventi per risolvere il problema delle infiltrazioni d’acqua. In questo periodo sono invece in corso delle indagini per cercare di capire se questi eventi sono stati provocati da fatti straordinari o se sono riconducibili a qualcosa di più serio”. Rete Ferroviaria Italiana chiarisce lo stato dell’arte sull’inconveniente delle perdite d’acqua dal soffitto della sotto stazione dell’Alta Velocità, documentate oltre 10 giorni fa dal Resto del Carlino. Alcuni interventi sono già stati effettuati, comunica Rfi. Si tratta di una serie di ‘saggi’ sul solettone impermeabilizzante.

Ora si sta indagando sulle cause. E, nel caso di comprovati danni strutturali, un nuovo intervento potrebbe essere corposo. Anche totale, verrebbe da dire, visto che una lettera della stessa Rfi a Italferr e ai progettisti di Astaldi di fine estate scorsa non esclude la possibilità di dover rifare tutta la soletta. Terminati i lavori di intervento per mettere a posto il solettone, si legge, “resta inteso che la posizione di questa committenza è ancora quella che prevede la completa demolizione” di tutta la struttura “impermeabilizzante e il ripristino secondo le condizioni ed elaborati contrattuali”. Insomma, il soffitto dell’Alta Velocità è un problema ancora da risolvere una volta per tutte.

Delle perdite se n’è occupata anche la senatrice leghista Lucia Borgonzoni, anche sottosegretaria ai Beni Culturali, che aveva presentato un’interrogazione al Senato. “Considerato che l’ampliamento della Stazione Ferroviaria di Bologna è stato inaugurato nel 2013 e che, da tale data, quest’area dedicata all’alta velocità vede infiltrazioni d’acqua, che interessano principalmente il piano -2 denominato kiss and ride e il -3 la sala d’attesa – si legge nell’interrogazione della senatrice – , sono a chiedere, qualora ne siate a conoscenza, se tali infiltrazioni, che perdurano anche giorni, siano monitorate o ci si sia limitati a transennarne alcune; se non si ritiene che possano con il tempo procurare danni alla struttura stessa con conseguente pericolo per i viaggiatori e se si sia aperto per tale problematica sopraggiunta fin da subito, un contenzioso con l’azienda e chi ha studiato la progettazione, per comprendere di quale natura sia “l’errore” e comprendere chi debba pagare il danno”.

La risposta tira in ballo anche il People Mover: “Le cause che hanno determinato tali inconvenienti non sono riconducibili a carenze strutturali, ma a eventi puntuali, per cui non hanno mai creato pericoli ai viaggiatori – si legge nella risposta di Rfi –. Alcuni degli episodi sono dovuti a lesioni al manto impermeabilizzante superiore, dovute a normale usura e che sono state ripristinate. Una concausa è stata individuata nelle lavorazioni legate alla realizzazione del People Mover”. Non si sta la Borgonzoni. “Una concausa può essere stato il People Mover, ma le infiltrazioni ormai continuano da molto tempo – sottolinea la parlamentare e sottosegretaria alla Cultura –. È assurdo il fatto che una struttura nuova sia ridotta in queste condizioni. Il disagio per i passeggeri c’è, non è possibile che una infrastruttura messa su pochi anni fa sia già da rattoppare. Si trovi al più presto una soluzione definitiva”.