Altalena inclusiva nell’area giochi

Sono terminati i lavori dell’area gioco inclusiva presso il Parco della Resistenza, realizzati con il contributo a fondo perduto per aree gioco e sportive inclusive e accessibili ricevuto dalla Regione tramite l’Unione Reno Galliera. Il progetto prevedeva l’installazione di un’altalena con cestone e due pannelli ludici inclusivi con relativa pavimentazione antitrauma, collegata direttamente al vialetto esistente al fine di rendere accessibile l’area. Prosegue intanto il piano di manutenzione dei giochi per bambini in tutti i parchi di Granarolo e delle frazioni. Sono già stati sostituiti numerosi giochi che erano ormai usurati o danneggiati, e perciò non più conformi agli standard di sicurezza, con soluzioni di nuova concezione e più sicure.