Altan: 50 anni di Cipputi "Il lavoro è diverso, lui no"

di Benedetta Cucci

Parla pochissimo Cipputi. Oops, Altan. Il gioco d’identità tra creatura e creatore è così complice, che a volte si fa confusione. Del resto è proprio Francesco Tullio-Altan, classe 1942, studi giovanili a Bologna dove ha imparato a disegnare con una prof delle Gandino, il primo a scomodare il personaggio delle sue velenose vignette, il metalmeccanico Cipputi, quando ha bisogno di passare all’azione. Lo ammette candidamente Altan, con un tono un po’ ’pimpesco’ (la Pimpa, per lui, rappresenta il mondo ideale) e così fa sorridere, durante la presentazione della sua mostra ’Animo, Cipputi! Un racconto di 50 anni di lavoro in Italia nei disegni di Altan’, che fino al 10 settembre si potrà vedere al Mast (fa parte delle iniziative per i 100 anni di G.D e i 10 anni di Fondazione Mast), con la curatela di Cosimo Torlo. Il percorso è scandito per decenni, dagli anni Settanta alla prima decade del nuovo millennio, attraverso 227 opere incorniciate coi colori di Altan, di cui 201 originali e 26 stampe digitali. I pannelli raccontano gli eventi salienti di ogni decennio: contratti nazionali, vertenze, clima politico, eventi internazionali, conquiste sociali. Poi quattro grandi sagome in cartone, con le quali dialoga simbolicamente un modellino del ’Monumento all’operaio’ di Pietro Perotti e Altan.

Ma come nasce Cipputi?

"Credo di averlo incontrato in qualche tram nell’anno e mezzo in cui sono tornato a Milano dal Brasile - racconta- perché io le fabbriche non le ho frequentate". E prosegue: "Tutto il resto sono ipotesi che faccio sulla maniera di vedere le cose di uno come lui, che poi ne ho incontrati a qualche festa dell’Unità chi mi diceva ‘sono io sono io!’ e gli assomigliava anche fisicamente". Pure per le mostre, Altan chiede a Cipputi. "Quando mi hanno proposto la mostra la prima volta- racconta- ho dovuto chiedere a lui che mi ha detto di sì, perché si andava al congresso delle Spi, dei pensionati italiani, e poi oggi siamo qui al Mast e ci troviamo benissimo".

Ma Cipputi, adesso, dov’è?

"Appare poco - ammette Altan- perché il lavoro è cambiato. Però per me lui non è tanto l’emblema del metalmeccanico, dell’operaio che lavora in fabbrica, lui è l’emblema di qualcuno che fa bene il suo lavoro ed è fiero di farlo bene, quindi adesso magari ci sono meno Cipputi in Italia, ma ci sono anche altri Cipputi che fanno altri lavori e li fanno con la stessa serietà". E conclude: "Sono i pensionati che hanno a cuore la comunità, il fatto di essere insieme in una società, mentre questa società sta andando verso un individualismo sfrenato e ci si trova un po’ a disagio".