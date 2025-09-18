Altedo, arrestato pusher minorenne. Con sé aveva 97 grammi di hashish

Hashish nelle tasche e un bilancio di precisione: un minorenne, quindicenne per la precisione, è stato arrestato dai carabinieri per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A portare a termine l’arresto, due giorni fa, i carabinieri della stazione di Altedo, nel corso di un servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressioni dello spaccio di sostanze stupefacenti all’interno del parco denominato Avis.

Da tempo, infatti, alla caserma locale giungevano segnalazioni da parte di alcuni residenti di gruppi di ragazzini con atteggiamenti insoliti all’interno del parco. I militari di Altedo hanno, dunque, organizzato una serie di servizi di controllo e, due sere fa, hanno arrestato un minorenne italiano, ora accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti eo psicotrope.

Il giovane si trovava all’interno del parco quando è stato avvicinato dai militari: da subito il ragazzino è parso molto agitato alla vista dei carabinieri. Questi hanno deciso di procedere con una perquisizione personale, a seguito della quale il minore è stato trovato in possesso di circa 97 grammi di hashish e di un bilancino di precisione.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, il minorenne arrestato dai carabinieri è stato accompagnato in una struttura della giustizia minorile, a disposizione dell’autorità giudiziaria. In seguito, dopo la convalida dell’arresto, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna ha disposto per il minore, l’obbligo di permanenza domiciliare notturna, con frequenza scolastica obbligatoria.

z.p.