Altedo festeggia l’ultima serata dell’estate

Si tiene oggi ad Altedo la prima edizione della ‘Festa di fine estate’. "Lo scopo dell’iniziativa – dice il sindaco di Malalbergo Massimiliano Vogli – è quello di riscoprire i nostri luoghi e valorizzare gli attori della comunità, commercianti in primis, associazioni del territorio e tutte le altre realtà locali. Lo scopo finale è quello di creare un’occasione di festa e un modo per vivere insieme l’ultimo vero fine settimana estivo prima dell’avvio anno scolastico".

Il cartellone dell’evento propone, a partire dalle 16, numerosi eventi, concerti, spettacoli di danza, intrattenimento per bambini, stand gastronomici, degustazione di vini, raduni di moto e mostre di auto d’epoca. E ancora, in programma ci sono mercatini vintage e dell’artigianato, concorsi cinofili, premiazioni sportive che animeranno le vie della popolosa frazione dal pomeriggio a mezzanotte. Le attività commerciali rimangono aperte dunque oltre il normale orario e poi non manca una ricca serie di intrattenimenti fuori dal cartellone ufficiale. "Questo è il primo evento – continua il primo cittadino – della nuova amministrazione comunale da me guidata per promuovere il nostro bellissimo territorio. E lo facciamo attraverso il coinvolgimento di sponsor e attori locali". E Vogli aggiunge: "Questo evento è un primo progetto su cui lavoreremo per ulteriori sviluppi futuri. Dunque per l’amministrazione comunale è una palestra molto importante in vista di maggio. In questo mese, insieme al ‘Comitato sagra asparago Igp’ di Altedo, riproporremo una delle feste regionali più importanti. Festa che purtroppo si è persa negli ultimi anni".

Pier Luigi Trombetta