Alternativa a Meloni, la spinta parte da Bologna

Da Bologna arriva la spinta per costruire l’alternativa al governo Meloni. E dalla Festa dell’Unità al parco Cevenini, si fa un richiamo all’unità. "Mobilitarsi per Gaza e dividersi è sempre un peccato". Stefano Bonaccini, eurodeputato e presidente del Pd, commenta così le divisioni di piazza per le manifestazioni pro-Palestina sotto le Torri e taglia corto sulle fibrillazioni dei riformisti: "Sto girando per le campagna elettorali delle Regionali e quello che preoccupa è Gaza, la sanità, il lavoro non le questioni dei riformisti… Nel Pd dobbiamo mettere in campo l’alternativa che deve’essere un progetto per l’Italia, come dice Giuseppe Conte. E quindi, ok dobbiamo precisare meglio punti del programma, ma farlo a una settimana delle Regionali mi pare sorprendente". Da qui, Bonaccini ammette: "Io non mi sento minoranza". La Direzione, insomma, "chiederò venga convocata dopo le Regionali". Prima dell’eurodeputato dem è il deputato Pd Gianni Cuperlo, sempre dal parco Cevenini, a riempire la Sala Stefani della festa con il segretario regionale Pd Luigi Tosiani, il politologo Piero Ignazi (In collegamento) e la professoressa Daniela Palomba. "Se Renzi sta lavorando al centro, questo forse non porterà benissimo al centro", dice con una battuta Cuperlo. Poi insiste, per il centrosinistra, sul "dovere di costruire un’alternativa a questa destra e vincere le prossime elezioni". Guarda al centrosinistra unito da Bologna anche Nicola Fratoianni, leader di Avs a margine della festa regionale di Sinistra italiana: "Serve una coalizione larga, unita e naturalmente serve una coalizione coraggiosa in grado di esprimere un programma che sia percepibile esplicitamente come alternativo a quello della destra".

ros. carb.