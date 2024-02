"Alto livello di professionalità per prevenire derive radicali"

"Ringraziamo il procuratore Giuseppe Amato, il pm Stefano Dambruoso, la Dda di Bologna e tutte le forze dell’ordine coinvolte per il prezioso lavoro di indagine che ha portato a individuare una pericolosa rete di fiancheggiatori del terrorista islamico Abdessalem Lassoued, il tunisino autore dell’attentato avvenuto a Bruxelles lo scorso 16 ottobre". Parole del senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei che spiega come "queste operazioni confermano l’alto livello di professionalità delle Istituzioni contro il rischio di terrorismo e confermano che la volontà di limitare il più possibile lo sbarco e l’ingresso di clandestini sul territorio della nostra nazione sia una esigenza fondamentale anche per la sicurezza nazionale".