18 ott 2025
ZOE PEDERZINI
Altra auto incendiata, l’obiettivo è lo stesso

La vettura data alle fiamme una settimana fa e quella distrutta nell’ultimo episodio appartengono entrambe a un residente della zona

La vettura distrutta l’altra notte da un rogo doloso in via della Solidarietà

La vettura distrutta l’altra notte da un rogo doloso in via della Solidarietà

Un’altra auto data alle fiamme a Granarolo, nei pressi di via della Solidarietà, nella notte tra giovedì e venerdì. Si tratta del secondo episodio, e della quinta auto, nel giro di pochi giorni. Cresce la preoccupazione tra i residenti e i contorni della vicenda iniziano a complicarsi.

A dare l’allarme, per l’intenso fumo che fuoriusciva da un box auto, alcuni cittadini. Sul posto sono prontamente arrivati i pompieri, che hanno estinto il rogo prima che attingesse il palazzo, e i carabinieri locali. Da quanto si apprende, ignoti avrebbero scassinato la serranda del box, per poi dare fuoco alla macchina parcheggiata al suo interno con l’utilizzo di un accelerante, forse benzina. I carabinieri hanno da subito svolto le indagini del caso, visto anche il recentissimo precedente, sempre in via della Solidarietà. E i dettagli emersi portano a galla una nuova circostanza, che smentisce l’attribuzione del primo episodio a un vandalo o un piromane che colpisce a caso. La macchina data alle fiamme la notte scorsa e la prima che venne incendiata pochi giorni fa appartengono alla stessa persona. L’uomo, trasferitosi da poco tempo a Granarolo da un altro comune della Bassa, è stato a lungo sentito dai carabinieri di Granarolo, che stanno cercando di capire il movente di questi episodi, che assumono chiaramente uno scopo ritorsivo o indimidatorio nei confronti dell’interessato.

Il primo episodio si era verificato nella notte tra l’8 e il 9 ottobre, quando alcune auto, negli stalli davanti all’asilo nido, erano state date alle fiamme. Questo il commento del sindaco, Alessandro Ricci: "Esprimo profonda preoccupazione e ferma condanna per i recenti e ripetuti episodi che hanno portato al danneggiamento di diverse vetture nella nostra città, alcune delle quali incendiate o colpite dalle fiamme in modo indiretto. Desidero manifestare la mia vicinanza alle famiglie coinvolte e a tutti i residenti che hanno vissuto momenti di apprensione a causa di questi gravi fatti. L’amministrazione comunale confida pienamente nell’operato delle forze dell’ordine".

Zoe Pederzini

