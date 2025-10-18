Altra auto incendiata, l’obiettivo è lo stesso

Un’altra auto data alle fiamme a Granarolo, nei pressi di via della Solidarietà, nella notte tra giovedì e venerdì. Si tratta del secondo episodio, e della quinta auto, nel giro di pochi giorni. Cresce la preoccupazione tra i residenti e i contorni della vicenda iniziano a complicarsi.

A dare l’allarme, per l’intenso fumo che fuoriusciva da un box auto, alcuni cittadini. Sul posto sono prontamente arrivati i pompieri, che hanno estinto il rogo prima che attingesse il palazzo, e i carabinieri locali. Da quanto si apprende, ignoti avrebbero scassinato la serranda del box, per poi dare fuoco alla macchina parcheggiata al suo interno con l’utilizzo di un accelerante, forse benzina. I carabinieri hanno da subito svolto le indagini del caso, visto anche il recentissimo precedente, sempre in via della Solidarietà. E i dettagli emersi portano a galla una nuova circostanza, che smentisce l’attribuzione del primo episodio a un vandalo o un piromane che colpisce a caso. La macchina data alle fiamme la notte scorsa e la prima che venne incendiata pochi giorni fa appartengono alla stessa persona. L’uomo, trasferitosi da poco tempo a Granarolo da un altro comune della Bassa, è stato a lungo sentito dai carabinieri di Granarolo, che stanno cercando di capire il movente di questi episodi, che assumono chiaramente uno scopo ritorsivo o indimidatorio nei confronti dell’interessato.

Il primo episodio si era verificato nella notte tra l’8 e il 9 ottobre, quando alcune auto, negli stalli davanti all’asilo nido, erano state date alle fiamme. Questo il commento del sindaco, Alessandro Ricci: "Esprimo profonda preoccupazione e ferma condanna per i recenti e ripetuti episodi che hanno portato al danneggiamento di diverse vetture nella nostra città, alcune delle quali incendiate o colpite dalle fiamme in modo indiretto. Desidero manifestare la mia vicinanza alle famiglie coinvolte e a tutti i residenti che hanno vissuto momenti di apprensione a causa di questi gravi fatti. L’amministrazione comunale confida pienamente nell’operato delle forze dell’ordine".

Zoe Pederzini