Altra grana per il collettivo. C’è un ricorso al Tar: "Verdetto atteso nel 2024"

La presenza di Làbas in vicolo Bolognetti non impensierisce solo le opposizioni. C’è anche un ricorso al Tar contro l’aggiudicazione al collettivo dello spazio in centro da parte del Comune di Bologna. Un ricorso presentato nel 2021 dalla cordata di associazioni arrivata seconda in graduatoria, di cui facevano parte il Comitato piazza Verdi, Youkali, BoArt e Vicolo stretto.

Il 24 gennaio 2024 è prevista l’udienza di merito del tribunale amministrativo regionale che dovrebbe decidere se l’assegnazione a Làbas, tramite la sigla ‘Nata per sciogliersi’, è stata regolare. Carlo Terrosi, presidente di Macchine celibi, coop che lavora in tutta Italia in musei e biblioteche, partecipò al bando come associazione culturale BoArt (visto che ai bandi possono accedere solo libere forme associative, ndr) insieme alle altre realtà come il Comitato piazza Verdi, e ricorda tutti i passaggi della vicenda. Tutto inizia nel 2019, quando il Comune (il sindaco era Virginio Merola, l’assessore alla Cultura, Matteo Lepore) assegnò per 4 anni, tramite bando, i locali di vicolo Bolognetti a Làbas (che potrà rimanere fino al 16 settembre 2024).

Da qui, "la decisione del ricorso che verteva sul fatto che nella valutazione il Comune avesse omesso di riconoscere all’associazione BoArt di aver gestito per 4 anni il centro polivalente giovanile di Villa Serena. Attività che prevedeva l’assegnazione di 15 punti in graduatoria, cioè i punti utili per superare Làbas nell’aggiudicazione di vicolo Bolognetti", dettaglia Terrosi.

Ma non solo. "Nel ricorso si sottolineava anche l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre Làbas nella sua offerta dichiarava di non prevedere assunti in regola, di non versare contributi Inps, di non applicare a chi lavora la tutela Inail e, tra le altre cose, non prevedeva costi per la formazione sulla sicurezza sul lavoro", continua il numero uno di BoArt.

Terrosi con Otello Ciavatti del comitato di Piazza Verdi e le altre associazioni nel 2021 ha bussato al Tar per chiedere una sospensiva dell’aggiudicazione a Làbas in vicolo Bolognetti fino alla sentenza definitiva. Ma il Tar bocciò la richiesta.

"A quel punto abbiamo fatto ricorso al Consiglio di Stato che però ci ha rimandato all’udienza di merito che è stata fissata nel 2024. Insomma, la giustizia amministrativa se l’è presa comoda...", conclude Terrosi.

Attende il pronunciamento del Tar anche Ciavatti, volto storico del comitato di Piazza Verdi: "Finora abbiamo avuto perdite notevoli da questo procedimento al Tar. Non ho alcuna pregiudiziale verso Làbas, ma le regole vanno rispettate da tutti. Non è possibile che la nostra associazione per fare un evento debba compilare venti moduli e Làbas possa fare come vuole...".

Rosalba Carbutti